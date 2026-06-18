Штраф за воду: что нужно знать перед тем, как бурить скважину или копать колодец в частном доме

Собственный дом — это не только свобода, но и полная ответственность за коммуникации. И главный нерв здесь — вода. Без нее ни приготовить еду, ни помыться.

Но что выбрать: привычный колодец или современную скважину? Цена ошибки высока: можно остаться без воды, потратить сотни тысяч впустую или нарваться на крупный штраф.

Подробнее в этом вопросе разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Скважина или колодец: ожидание и реальность

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Скважина или колодец? На какой глубине искать источник, чтобы потом не разочароваться? Жительница Ульяновска Диана Сенжапова не сразу приняла решение, откуда получать главный ресурс — воду.

«Сначала мы купили куб, мы думали, что мы будем привозить сюда воду, но решили, что скважина — это все-таки надежнее и всегда вода под рукой», — говорит она.

Ожидание и реальность не совпали: местность такая, что с первого раза добиться результата не выходило ни у кого из соседей.

«Сначала мы бурили здесь, у нас здесь была глубина скважины более 40 метров, но здесь у нас ничего не получилось», — объясняет Диана.

Мастера из первой компании развели руками — поднять воду из гидронасыщенного слоя они не смогли. Но Диана не сдалась.

«Мы пригласили уже других ребят, они изменили технологию бурения. На глубине 37,5 метров у ребят получилось пробурить воду, и ощущения были непередаваемые», — рассказывает она.

Что же выбрать

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Как определить, где находится водоносный слой? Почему за скважину могут выписать штраф?

Разберемся в системах автономного водоснабжения. Колодцы — традиционный способ получить воду. Это широкая вертикальная шахта, в которую вставляют кольца высотой 90 сантиметров. Сколько их потребуется — зависит от уровня грунтовых вод.

Скважины не выкапывают, а бурят. Их диаметр намного меньше, а глубина — больше. Как правило, влагу добывают из песчаного слоя — обычно это 20-50 метров или известнякового — свыше 50 метров. Показатели сильно отличаются в разных районах.

«Первый коллектор — это пески, водовмещающая порода. Они находятся обычно плюс-минус 30-25-45 метров. На юге Московской области они не так глубоко, там тоже 30-40 метров. На севере Московской области они доходят до 200 метров», — объясняет главный инженер по бурению скважин Владимир Костенко.

Практически во всей западной части нашей страны — вода жесткая, то есть с высоким содержанием солей металлов. На востоке, наоборот, мягкая.

«Место для будущей скважины выбирается любое. Но надо помнить, что лучше делать ее ближе к вводу в дом. Траншея от дома до будущей скважины — это не бесплатно, и лишние затраты вам не нужны», — говорит инженер.

Но важно отступить расстояние от септика. От 20 до 50 метров в зависимости от типа почвы. Теперь за соблюдением всех норм пристально следят — с 1 июня контроль усилили.

«Это и кадастровые карты, и гео-аэрофотосъемка, и съемка с дронов, и выезды на территорию, инспекция. То есть, да, теперь, если вы что-то нарушили, вас могут заставить закрыть скважину, так называемое, произвести тампонирование», — рассказывает адвокат Петр Арешев.

Так, запрещается коммерческое использование воды. Ресурс нельзя продавать даже соседям! Не допускается потребление более 100 кубометров. И еще один важный нюанс — глубина источника.

«Все думают, что меняются какими-то цифрами. На самом деле этих цифр нет. Скважина на песок или первый водоносный слой, она условно до 100 кубометров в день, если вы потребляете, вам лицензия не нужна. Но если вы ушли ниже к водоносному слою питьевой воды, это уже считается артезианская скважина. И метраж бурения, он может быть совершенно разный, зависит от региона», — отмечает юрист.

Узнать, на каком уровне залегает источник централизованного водоснабжения, можно в местной администрации.

Некоторые предпочитают не рисковать с глубиной и выбирают колодец. Он, как правило, обходится дешевле. Но есть и минусы.

«Открытый абсолютно доступ к вашей воде, начиная от кошек, мышек и предметов, талых вод, то есть он как бы не изолирован, в отличие от скважины. Паводковые воды под горло заливают. Недостаточной водоотдачи, то есть откачали и неделю ждем, потом опять куб взяли, опять ждем», — говорит Костенко.

Контрольная проверка воды

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Стройнадзор» решил провести эксперимент: взять на анализ образцы из трех источников разной глубины в одном из поселков на севере Московской области. Это колодец — 14 метров, и две скважины — 40 и 140 метров.

Образец с какой глубины оказался чище?

«Первая проба у нас была — колодец глубиной 14 метров. Что здесь выявлено? Это три ключевые проблемы. Это железо, повышенная жесткость и микробиология», — объясняет менеджер по качеству лаборатории анализа воды Роман Тимошин.

Образцы в двух скважинах оказались лучше, чем в колодце. Все показатели — в норме. Но в частном доме всегда рекомендуется устанавливать систему фильтрации.

Первый этап — грубой очистки. Барьер задерживает все примеси, в том числе, органические. Далее в колоннах вода насыщается кислородом, из нее удаляются железо и другие соединения. После чего она смягчается и проходит на ступень тонкой очистки или в комплекс ультрафильтрации для дополнительного обеззараживания.

Оптимальный вариант подбирают и монтируют специалисты после изучения анализа. И воду можно спокойно использовать.