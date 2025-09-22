«Это полностью чуждая страна»: Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР и Южной Кореи

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Лидер государства сравнил два государства с водой и огнем.

Когда объединятся КНДР и Южная Корея

Фото: Reuters/KCNA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посчитал попытки объединения с Южной Кореей бессмысленными, по мнению главы страны, государства «несовместимыми». Его слова передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Республика Корея американизирована во всех областях и представляет собой наполовину парализованное уродливое формирование, зависимое государство. Это полностью чуждая страна», — отметил Ким Чен Ын.

По словам лидера КНДР, две страны несовместимы, «как несовместимы вода и огонь». Более того, Пхеньян намерен закрепить законодательно, что КНДР и Южная Корея — это два разных государства, «которые не могут объединиться».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от совместных учений с США. Данные учения, как уточнила Ким Е Чжон, будут расценены Пхеньяном как враждебные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

5:10
Раскрыты детали освобождения сел Муравка и Ольговское
4:53
«Это полностью чуждая страна»: Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР и Южной Кореи
4:20
Лазерную систему разминирования проекта «Посох» испытали в зоне СВО
4:01
Убийцы вашей молодости: какие продукты ускоряют старение
3:37
Власти США хотят заявить о влиянии парацетамола на развитие аутизма у детей
3:17
«Все затаили дыхание»: Трамп произнес речь на церемонии прощания с Чарли Кирком

Сейчас читают

«Он был мощной силой»: в США прощаются с Чарли Кирком
«Мы говорим на одном языке»: музыкальный дуэт из Мадагаскара об «Интервидении»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год