«Это полностью чуждая страна»: Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР и Южной Кореи

Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посчитал попытки объединения с Южной Кореей бессмысленными, по мнению главы страны, государства «несовместимыми». Его слова передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Республика Корея американизирована во всех областях и представляет собой наполовину парализованное уродливое формирование, зависимое государство. Это полностью чуждая страна», — отметил Ким Чен Ын.

По словам лидера КНДР, две страны несовместимы, «как несовместимы вода и огонь». Более того, Пхеньян намерен закрепить законодательно, что КНДР и Южная Корея — это два разных государства, «которые не могут объединиться».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от совместных учений с США. Данные учения, как уточнила Ким Е Чжон, будут расценены Пхеньяном как враждебные.

