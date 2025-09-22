В Правительстве РФ поддержали проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

В России поддержали проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

В Правительстве РФ положительно отнеслись к законопроекту о лишении людей, уклоняющихся от обязательной воинской службы, приобретенного гражданства. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабинета министров.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — приводят журналисты цитату из документа.

Авторами законопроекта стали депутаты от фракции «Единая Россия» Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев и Василий Пискарев. По их мнению, предложенные поправки можно было бы внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».

Согласно действующим нормам, после получения гражданства необходимо в установленный срок явиться в военкомат или подать заявление на «Госуслугах». Согласно законопроекту, при невыполнении условия будет выноситься заключение об уклонении. Далее подготовленные юридические основания будут направлены в территориальный орган МВД, но если человек все же явится в военкомат в течение 30 дней, заключение будет отменено.

Одновременно с уклонистами авторы инициативы предложили лишать гражданства их детей и других родственников. Исключительными депутаты согласны считать ситуации, когда второй родитель остается гражданином РФ, а также когда ребенок находится в детском доме. Не откажут в российском паспорте ветеранам боевых действий, военнослужащим, людям, удостоенным государственных наград, допущенным к гостайне, членам их семей.

Прежде стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею введения более строгих мер ответственности для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны РФ и нарушивших его условия.

