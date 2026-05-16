Сезон укусов: в Подмосковье змеи покусали ребенка и пенсионерку
Пострадавших оперативно госпитализировали.
Фото: © РИА Новости/Игорь Подгорный
Двое жителей Подмосковья попали в больницу из-за укусов змей
В Московской области начался сезон змей, за последние сутки от их укусов пострадали двое человек в разных городах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В Орехово-Зуеве змея напала на 70-летнюю женщину и укусила ее за палец. Пенсионерку оперативно госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
При этом в Егорьевске жертвой укуса стал ребенок. Шестилетнего мальчика доставили в больницу с признаками токсического действия яда.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что гадюки проснулись даже раньше срока из-за аномально теплой погоды. При этом они не так опасны, ведь нападают только в случаях самообороны. К тому же их яд может вызвать сильную боль и отек, но редко приводит к смерти.
Однако, несмотря на это, при встрече с гадюкой лучше всего быть аккуратным. Эксперты советуют не паниковать, а медленно отойти от змеи. В случае укуса стоит обратиться к врачу, а не пользоваться народными методами.
