Девушка родила ребенка в подмосковной электричке

Лилия Килячкова
Пассажирам пришлось покинуть вагон, пока медики помогали молодой матери.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Девушка родила ребенка в электричке в Московской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел вечером на станции Софрино. По словам очевидцев, состав экстренно остановили после того, как у пассажирки начались роды. Спустя некоторое время в вагон прибыли сотрудники скорой помощи.

Пассажиры самостоятельно вышли из электрички, чтобы не мешать медикам оказывать помощь роженице. До окончания родов поезд оставался на станции. В результате ребенок появился на свет прямо в вагоне. Роды прошли благополучно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многие женщины откладывают рождение ребенка не из-за страха беременности, а из-за отсутствия ощущения надежности в отношениях. Жизненные сценарии заметно изменились. Если раньше путь «учеба — брак — дети» воспринимался как стандарт, то теперь женщины все чаще выстраивают собственную последовательность: образование, карьерный рост, финансовая устойчивость и поиск внутренней опоры.

