Девушка родила ребенка в подмосковной электричке

Девушка родила ребенка в электричке в Московской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел вечером на станции Софрино. По словам очевидцев, состав экстренно остановили после того, как у пассажирки начались роды. Спустя некоторое время в вагон прибыли сотрудники скорой помощи.

Пассажиры самостоятельно вышли из электрички, чтобы не мешать медикам оказывать помощь роженице. До окончания родов поезд оставался на станции. В результате ребенок появился на свет прямо в вагоне. Роды прошли благополучно.

