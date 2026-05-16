Путин упростил жителям Приднестровья выдачу паспортов РФ

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Указ касается несовершеннолетних и недееспособных граждан.

Как жители Приднестровья смогут получить гражданство России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители Приднестровья получат возможность оформить российское гражданство по упрощенной схеме. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте правовых актов.

Таким правом смогут воспользоваться иностранные граждане, а также лица без гражданства старше 18 лет, «обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье».

В документе отмечено, что помощь также касается несовершеннолетних и недееспособных жителей республики. Для получения гражданства необходимо подать документы в диппредставительство или консульское учреждение России.

Решение было принято для защиты прав и свобод человека и гражданина, «руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Значительную часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы. Республика требовала выхода из состава Молдавии в начале 90-х годов прошлого столетия из-за вспыхнувших националистических настроений в Кишиневе. Приднестровье де-факто стало независимым в 1992 после неудачной попытки молдавского руководства решить конфликт силой.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Кишенева в отношении Приднестровья напоминает политику Киева по вопросу Донбасса после 2014 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:47
Кота со стрелой в черепе спасли волонтеры в Дагестане
1:31
Сезон укусов: в Подмосковье змеи покусали ребенка и пенсионерку
1:13
Тела трех рабочих нашли после пожара на станции в Башкирии
1:00
«Ты вообще думаешь?» — муж устроил жене скандал из-за правды о покупке дома
0:46
Девушка родила ребенка в подмосковной электричке
0:30
Путин упростил жителям Приднестровья выдачу паспортов РФ

Сейчас читают

Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Землю накрыла магнитная буря из-за дыры на Солнце
Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео