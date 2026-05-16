Путин упростил жителям Приднестровья выдачу паспортов РФ

Жители Приднестровья получат возможность оформить российское гражданство по упрощенной схеме. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте правовых актов.

Таким правом смогут воспользоваться иностранные граждане, а также лица без гражданства старше 18 лет, «обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье».

В документе отмечено, что помощь также касается несовершеннолетних и недееспособных жителей республики. Для получения гражданства необходимо подать документы в диппредставительство или консульское учреждение России.

Решение было принято для защиты прав и свобод человека и гражданина, «руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Значительную часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы. Республика требовала выхода из состава Молдавии в начале 90-х годов прошлого столетия из-за вспыхнувших националистических настроений в Кишиневе. Приднестровье де-факто стало независимым в 1992 после неудачной попытки молдавского руководства решить конфликт силой.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Кишенева в отношении Приднестровья напоминает политику Киева по вопросу Донбасса после 2014 года.

