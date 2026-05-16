Тела трех рабочих нашли после пожара на станции в Башкирии

Руководство компании окажет всю необходимую помощь семьям погибших.

На месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» под Уфой нашли тела троих сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Транснефть-Урал».

«По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что руководство окажет родным и близким погибших рабочих необходимую помощь в виде социальных выплат и корпоративной поддержки. Кроме того, спасатели продолжают поиски еще одного пропавшего при возгорании.

Взрыв с последующим возгоранием на объекте прогремел 13 мая во время проведения очистных работ. Причиной происшествия могло стать нарушение технологического процесса.

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин отметил, что троих пострадавших госпитализировали с ожогами. При этом он уточнил, что двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще один — получил ранения средней степени тяжести.

