Путешествие в центре Земли: возле ядра планеты зафиксировали загадочный сдвиг

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Открытие дает новый материал для понимания внутреннего строения планеты и его связи с крупными геодинамическими явлениями.

Есть ли изменения в магнитных полях Земли

Фото: 5-tv.ru

GRL: Сдвиг возле ядра Земли изменил магнитное поле планеты

Французские специалисты из Университета Густава Эйфеля выявили необычное смещение масс в недрах Земли. По их данным, изменения произошли в период с 2006 по 2008 год на глубине около трех тысяч километров — в зоне контакта мантии и ядра. Результаты исследования опубликованы в Geophysical Research Letters.

Ученые использовали данные американо-германской спутниковой миссии GRACE, которая отслеживает малейшие колебания гравитационного поля планеты. Анализ показал: в этот период произошло перераспределение масс, что может указывать на трансформации в породах нижней мантии. В частности, речь идет о перовскитах — минералах, формирующихся при экстремальном давлении и считающихся ключевым компонентом глубоких недр.

Существование перовскитов ранее подтверждалось лабораторными экспериментами и сейсмическими наблюдениями: скорость распространения волн в этой зоне совпадает с их свойствами. Теперь же спутниковые данные зафиксировали локальные изменения гравитации, которые свидетельствуют о деформации толщиной до десяти сантиметров на границе ядра и мантии.

По мнению исследователей, подобные процессы способны влиять на движение жидкого ядра, а значит — на формирование и колебания магнитного поля Земли.

Ученые подчеркивают, что точные механизмы пока не установлены. Однако открытие дает новый материал для понимания внутреннего строения планеты и его связи с крупными геодинамическими явлениями — от землетрясений до глобальных магнитных аномалий.

