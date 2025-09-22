Mirror: Британец насиловал женщин и детей, находясь под следствием

Британец Льюис Глив получил четыре года тюремного заключения и три года условно за серию сексуальных и насильственных нападений, совершенных в период, когда он уже находился под следствием. Суд также обязал его зарегистрироваться в реестре лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве, и вынес пять судебных запретов, включая ордер на предотвращение сексуального вреда. Об этом сообщает Mirror.

Первый инцидент произошел в августе 2024 года в парке. Глив приставал к девушке, а затем напал на ее спутника, избив его. Через несколько дней он вернулся на то же место и вновь совершил сексуальные действия в отношении той же жертвы, снова напав на ее сопровождающего. Позже он был задержан после того, как о случившемся сообщили в полицию. Но, несмотря на арест и начатое следствие, Глив продолжил совершать преступления.

Уже в сентябре того же года Глив через Snapchat и FaceTime вел сексуализированные разговоры с 13-летней школьницей. Вскоре после этого он оказался в центре внимания полиции снова — у торгового центра он угрожал 27-летней женщине, демонстрируя пневматический пистолет. Его личность удалось установить благодаря записи с камер наблюдения и характерной татуировке на шее.

Тяжелейший эпизод произошел в конце сентября, когда Глив незаконно проник в центр временного размещения для молодежи. Там он совершил сексуальное и физическое насилие над двумя женщинами, включая удушение одной из них. Нападение удалось прекратить лишь после того, как на место прибыл знакомый одной из пострадавших.

В ходе судебного процесса Глив признал себя виновным по трем пунктам обвинения в нападении с применением силы, двум случаям сексуального насилия, нанесению телесных повреждений, хранению имитации огнестрельного оружия и вступлению в половую связь с ребенком.

Детектив-констебль Лидия Томпсон из полиции Чешира назвала его «опасным для общества преступником», который систематически нападал на уязвимых людей и игнорировал последствия своих действий. Она подчеркнула, что теперь жертвы могут надеяться на восстановление после пережитого насилия.

Окружной прокурор отметил решающую роль пострадавших, которые нашли в себе силы рассказать о преступлениях, что позволило добиться обвинительного приговора.

