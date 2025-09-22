Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки

Главе города Владимир Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 22 сентября сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Владимирской области.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ было возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ и доказательств, собранных в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в похоронном бизнесе.

По данным следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг. За вознаграждение он обеспечил назначение членов организованной группы на руководящие должности в муниципальные учреждения, включая МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами». Один из фигурантов получил пост заместителя директора последнего.

Кроме того, чиновник способствовал принятию нормативного акта, ограничивающего права других участников рынка, за что получил не менее 1,1 млн рублей. В ходе обысков у него изъяли деньги, украшения и автомобиль. Суд заключил Наумова под стражу.

В деле также фигурируют жители Московской области, которым вменяется дача взятки в особо крупном размере. Их вместе с еще 11 соучастниками обвиняют в хищении более 5 млн рублей при оказании ритуальных услуг.

Следствие продолжает устанавливать всех участников преступной схемы.

