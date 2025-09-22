Макрон: Запад не сможет присвоить замороженные российские активы

Запад не сможет присвоить себе замороженные российские активы. Французский лидер Эммануэль Макрон внезапно заявил, что конфискация средств суверенного государства нарушает международное право. А еще их изъятие подорвет доверие к европейской экономике и финансовым институтам.

Заявление Макрона уже прокомментировали в нашем МИД. И отметили, что если западные страны решатся украсть российские активы, последуют жесткие ответные меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануэль Макрон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом. По его словам, этот вопрос не относится к области политики.

Он также пояснил, что не отвергает ранее опубликованный доклад ООН, в котором власти Израиля обвиняются в побуждении к геноциду. Макрон также заверил, что детально изучил все планы администрации США и экспертов по переселению жителей Газы.

