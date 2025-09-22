Макрон: Запад не сможет присвоить замороженные российские активы

Эфирная новость 49 0

Конфискация средств может подорвать доверие к европейской экономике.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Telmo Pinto; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Запад не сможет присвоить себе замороженные российские активы. Французский лидер Эммануэль Макрон внезапно заявил, что конфискация средств суверенного государства нарушает международное право. А еще их изъятие подорвет доверие к европейской экономике и финансовым институтам.

Заявление Макрона уже прокомментировали в нашем МИД. И отметили, что если западные страны решатся украсть российские активы, последуют жесткие ответные меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануэль Макрон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом. По его словам, этот вопрос не относится к области политики.

Он также пояснил, что не отвергает ранее опубликованный доклад ООН, в котором власти Израиля обвиняются в побуждении к геноциду. Макрон также заверил, что детально изучил все планы администрации США и экспертов по переселению жителей Газы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова
12:58
Замглавы управления охраны Минтранса РФ задержан за взяточничество
12:53
Турция под угрозой: как Израиль может повлиять на безопасность страны
12:42
«Чем могу помочь?»: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку
12:35
Манипулятор и девственник: новые подробности брака Лизы Мари Пресли и Майкла Джексона
12:25
Застройщикам в России разрешат переносить сроки ввода жилья

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год