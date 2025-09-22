Собака дороже: Супружеская пара заперла шестерых детей в кладовке с ведром мочи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Старший девятилетний ребенок заботился о двухмесячной сестре.

Супружеская пара заперла шестерых детей в кладовке

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супружеская пара заперла шестерых детей в кладовке с ведром мочи

Американскую супружескую пару обвиняют в пренебрежении родительскими обязанностями после того, как они, по данным властей, заперли своих шестерых детей на складе. Об этом сообщает издание People.

Полиция отреагировала на сообщение о плачущем ребенке в складском помещении. Прибывшие на место происшествия правоохранители услышали плач одного ребенка и кашель другого. Пожарные срезали навесной замок с бокса и обнаружили внутри шестерых детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет.

В помещении находились диван, голый матрас и ведро, использовавшееся детьми для справления естественных нужд. По данным следствия, там пахло гнилью, а единственным источником света для детей была щель внизу гаражных ворот.

Супругам — 33-летнему Чарльзу Дюпристу и 26-летней Азии Зелински — предъявлены обвинения по нескольким пунктам. Два из них за пренебрежение родительскими обязанностями и четыре — за пренебрежение в отношении ребенка младше шести лет. Дополнительно Дюпристу предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия, согласно судебным протоколам.

Согласно показаниям старшего ребенка, именно он отвечал за пятерых младших братьев и сестер, кормил двухмесячную сестру и держал ее на руках, когда она плакала. Он также сообщил, что родители часто напивались и били детей.

Дюприст и Зелински были найдены спящими в своем внедорожнике рядом со складом вместе с собакой. Супруги сообщили полиции, что они бездомные. Дюприст утверждал, что раньше они спали с детьми в помещении, но перебрались в автомобиль, так как собака портила салон, оставаясь в нем одна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:39
Не пей меня: детали расследования по делу «Мистера Сидра»
14:30
Десятки подпольных оружейных мастерских накрыли в 32 регионах РФ
14:20
Мужчина женился на дочери начальника, у которого был роман с его женой
14:10
Женщину нашли мертвой в позе распятия с выколотыми глазами
14:05
Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности России
13:59
Лавров заявил о росте интереса стран Глобального Юга к контактам с Донбассом

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год