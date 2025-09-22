Собака дороже: Супружеская пара заперла шестерых детей в кладовке с ведром мочи

Супружеская пара заперла шестерых детей в кладовке с ведром мочи

Американскую супружескую пару обвиняют в пренебрежении родительскими обязанностями после того, как они, по данным властей, заперли своих шестерых детей на складе. Об этом сообщает издание People.

Полиция отреагировала на сообщение о плачущем ребенке в складском помещении. Прибывшие на место происшествия правоохранители услышали плач одного ребенка и кашель другого. Пожарные срезали навесной замок с бокса и обнаружили внутри шестерых детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет.

В помещении находились диван, голый матрас и ведро, использовавшееся детьми для справления естественных нужд. По данным следствия, там пахло гнилью, а единственным источником света для детей была щель внизу гаражных ворот.

Супругам — 33-летнему Чарльзу Дюпристу и 26-летней Азии Зелински — предъявлены обвинения по нескольким пунктам. Два из них за пренебрежение родительскими обязанностями и четыре — за пренебрежение в отношении ребенка младше шести лет. Дополнительно Дюпристу предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия, согласно судебным протоколам.

Согласно показаниям старшего ребенка, именно он отвечал за пятерых младших братьев и сестер, кормил двухмесячную сестру и держал ее на руках, когда она плакала. Он также сообщил, что родители часто напивались и били детей.

Дюприст и Зелински были найдены спящими в своем внедорожнике рядом со складом вместе с собакой. Супруги сообщили полиции, что они бездомные. Дюприст утверждал, что раньше они спали с детьми в помещении, но перебрались в автомобиль, так как собака портила салон, оставаясь в нем одна.

