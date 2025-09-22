Не только финансовые потери: какие поддельные инструменты могут причинить вред

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Эксперт рекомендует покупать товары только у проверенных дилеров.

Какие инструменты чаще всего подделывают?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поддельные инструменты могут ударить током и вызвать пожар

Подделки на рынке оборудования — не редкость. Об этом Life.ru сообщила эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

По словам специалиста, главная угроза кроется в некачественных дрелях, шуруповертах, болгарках и аккумуляторах: у них плохая проводка, которая легко приводит к короткому замыканию и пожару. Также, как утверждает Александра Чихринова, очень опасны фальсификаты сварочного оборудования — велик риск поражения током.

Расходные материалы — сверла, буры и диски — тоже часто подделывают. Они могут сломаться прямо во время работы и нанести человеку серьезные повреждения.

«Покупка подделки оборачивается и финансовыми потерями: срок службы меньше, чем у оригинала, а в сервисные центры их не принимают. В результате приходится тратиться на ремонт или покупку нового оборудования», — пояснила собеседница издания.

Поэтому Александра Чихринова порекомендовала россиянам покупать инструменты только у проверенных дилеров. Очень часто у фальсификата упаковка с тусклой печатью, ошибками в тексте или неточными логотипами. В свою очередь, у некоторых брендов есть фирменная этикетка-пломба на сгибе. Ее отсутствие — повод усомниться в оригинальности товара. Другой тревожный сигнал — низкая цена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какими народными средствами нельзя лечить простуду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Следим за меню и временем: какие продукты провоцируют бессонницу
16:11
«Не обязан это делать»: отец заморил голодом двухмесячного сына
16:00
«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: медики напугали Регину Тодоренко
15:51
В трех судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
15:45
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
15:30
Не только финансовые потери: какие поддельные инструменты могут причинить вред

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год