Не только финансовые потери: какие поддельные инструменты могут причинить вред

Поддельные инструменты могут ударить током и вызвать пожар

Подделки на рынке оборудования — не редкость. Об этом Life.ru сообщила эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

По словам специалиста, главная угроза кроется в некачественных дрелях, шуруповертах, болгарках и аккумуляторах: у них плохая проводка, которая легко приводит к короткому замыканию и пожару. Также, как утверждает Александра Чихринова, очень опасны фальсификаты сварочного оборудования — велик риск поражения током.

Расходные материалы — сверла, буры и диски — тоже часто подделывают. Они могут сломаться прямо во время работы и нанести человеку серьезные повреждения.

«Покупка подделки оборачивается и финансовыми потерями: срок службы меньше, чем у оригинала, а в сервисные центры их не принимают. В результате приходится тратиться на ремонт или покупку нового оборудования», — пояснила собеседница издания.

Поэтому Александра Чихринова порекомендовала россиянам покупать инструменты только у проверенных дилеров. Очень часто у фальсификата упаковка с тусклой печатью, ошибками в тексте или неточными логотипами. В свою очередь, у некоторых брендов есть фирменная этикетка-пломба на сгибе. Ее отсутствие — повод усомниться в оригинальности товара. Другой тревожный сигнал — низкая цена.

