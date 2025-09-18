Только калечит: какими народными методами нельзя лечить простуду

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Специалист рассказал, какое привычное средство может усугубить течение заболевания.

Врач предупредил об опасном способе лечения простуды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Теплое молоко с медом может усугубить течение простуды

Распространенный народный способ лечения простуды — молоко с медом — оказался опасным. Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров рассказал Lenta.ru, что этот напиток способен облегчить кашель на первых порах, однако затем может усугубить течение болезни, усилив развитие инфекции.

Теплое молоко и мед могут утяжелять мокроту: прибегая к такому методу, нужно внимательно следить за симптомами. При ухудшении состояния стоит отказаться от употребления напитка.

Кроме того, народный метод не заменяет лечения, назначенного врачом. Особенно молоко с медом опасно при лихорадке. Если же у пациента нет аллергии и противопоказаний, это средство можно умеренно использовать для успокоения горла и улучшения сна.

Как ранее рассказала изданию Газета.ру врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая, народные методы лечения ОРВИ часто бывают опасны. Например, привычка сбивать температуру, употребляя алкоголь внутрь или делая спиртовые обтирания, может сильно ослабить иммунитет и привести к обезвоживанию, отмечала эксперт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

20:38
В ДНР начался финальный этап восстановления университета ДонНУЭТ
20:28
Голливудский актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП
20:22
Только калечит: какими народными методами нельзя лечить простуду
20:10
Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме «Облачные города»
19:58
Копить на старость: экономист объяснил, как правильно откладывать деньги
19:50
«Хочу ничего не забыть»: Федосеева-Шукшина готовится к собственной смерти

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025