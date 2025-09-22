«Самая счастливая семья»: 22 ребенка с мужем-преступником

Mirror: Россиянка завела 22 ребенка с мужем-преступником

Россиянка Кристина Озтюрк, ставшая известной в социальных сетях благодаря рождению 22 детей от осужденного турецкого бизнесмена Галипа Озтюрка, шокировала публику новым заявлением. Недавно 27-летняя женщина пообещала в личном блоге, что у них с супругом, который недавно вышел из тюрьмы, родится еще много детей. Об этом сообщило издание Mirror.

Галип Озтюрк, основатель одной из крупнейших турецких транспортных компаний Metro Tourism, провел в заключении два года из восьмилетнего срока за хранение и покупку наркотиков. Ранее он был приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству сотрудника в 1996 году, но бежал в Грузию после подтверждения приговора апелляционным судом в 2018 году. Именно там 62-летний бизнесмен познакомился с Кристиной, которая младше его на 35 лет.

«Мой муж тоже мечтал о большой счастливой семье. Поэтому, когда мы познакомились, мы начали воплощать свою мечту в жизнь», — объяснила Кристина в интервью изданию Fabulous еще в 2021 году.

Для реализации плана пара активно использовала услуги суррогатных матерей, потратив на это более 133 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей) в период с марта 2020 по июль 2021 года. В результате на свет появились 22 ребенка, включая близнецов и тройняшек, причем 20 из них родились с разницей всего в один год.

Несмотря на помощь нянь, Кристина подчеркивает свою активную роль в воспитании.

«Единственная разница — в количестве детей. Каждый день проходит по-разному: от составления расписания для персонала до покупок для моей семьи. Одно могу сказать: мои дни никогда не бывают скучными», — рассказала она.

Супруги временно приостановили использование суррогатного материнства, чтобы дать подрасти нынешним детям, но намерены возобновить процесс для достижения своей цели — стать «самой счастливой семьей в мире».

Освобождение Галипа из-под стражи в июле 2024 года стало поводом для масштабного празднования в их грузинском доме в Батуми. Турецкие СМИ сообщают, что бизнесмен остается под надзором властей, а его правовой статус продолжает вызывать вопросы.

