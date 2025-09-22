Замглавы управления охраны Минтранса РФ задержан за взяточничество

Он получал деньги на повышение премиальных выплат.
Фото: 5-tv.ru
В Ростовской области сотрудники УФСБ задержали заместителя директора Северо-Кавказского филиала управления ведомственной охраны Министерства транспорта России по делу о получении взяток. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
«Чиновник получал взятки от начальников стрелковых команд Ростовской области и Северо-Кавказского региона за повышение выплат, подлежащих начислению в качестве премий, а также за общее покровительство по службе», — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, чиновник наладил преступную схему систематического получения денежных средств от начальников стрелковых команд. Взятки передавались за повышение премиальных выплат, покровительство по службе, а также помощь в решении различных служебных вопросов. Только от одного из подчиненных было выявлено получение около полумиллиона рублей.
Задержание произошло в момент передачи очередной суммы взятки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении одного из тех, кто давал взятку.
