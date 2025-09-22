Никарагуа подписала соглашение с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

Эфирная новость

Центральноамериканская республика будет сотрудничать с российскими регионами

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

В Москве подписаны соглашения о сотрудничестве между ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и Никарагуа. Также делегация южной республики заключила договор с Севастополем как субъектом федерации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что интерес к совместной работе с историческими регионами России проявляют многие страны глобального юга.

«В июле нынешнего года сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега Росарио Мурильо направили на имя президента Путина послание, в котором выразили в очередной раз полную поддержку специальной военной операции ради восстановления справедливости и условий безопасности, а также заявили о признании новых регионов неотъемлемой частью России. Мы высоко ценим этот по-настоящему дружественный шаг в духе подлинного стратегического партнерства между нашими странами. И видим в нем открытое принципиальное проявление солидарности. Я хотел бы отметить, что такая линия сандинистского руководства носит последовательный характер. Еще в 2014 году Манагуа признала Крым частью России. А в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее представители Никарагуа подписали еще одно знаковое соглашение, оно закрепило планы сотрудничества Совета по коммуникациям и гражданству с Мультимедийным информационным центром «Известия».

