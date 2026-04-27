Рак почки: причины онкологии, симптомы по стадиям, выживаемость и лечение

Рак почки — одно из распространенных онкологических заболеваний, которое может долгое время развиваться незаметно для пациента. По данным статистики, на его долю приходится около 2–3% всех злокачественных новообразований у взрослых, а заболеваемость продолжает расти.

Ранняя диагностика и понимание факторов риска играют ключевую роль в успешном лечении: на I–II стадиях пятилетняя выживаемость достигает 80–90%, тогда как на IV стадии она снижается до 10–20%.

Причины возникновения рака почки, его основные виды, симптомы на разных стадиях, методы лечения, особенности реабилитации и меры профилактики — в материале 5-tv.ru.

Причины рака почки

Рак почки — это полиэтиологическое заболевание, то есть его развитие связано с сочетанием нескольких факторов. Окончательные причины возникновения рака почки до сих пор не ясны, но специалисты считают, что в этом процессе играют роль генетические, иммунные, нейроэндокринные факторы, а также внешние воздействия. Злокачественная трансформация клеток часто происходит под влиянием нескольких провоцирующих факторов одновременно.

По предположениям исследователей, механизм развития рака связан с повреждением генетического аппарата клеток почек. В норме клетка делится определенное количество раз, и каждый ее потомок — точная копия. При нарушении генетического аппарата деление происходит аномально: у измененных клеток может появиться несколько ядер, происходят другие структурные изменения.

Основные факторы риска:

1. Курение. Это один из ведущих факторов риска. Канцерогенные вещества из табачного дыма фильтруются через почки, повреждая клетки и увеличивая вероятность злокачественных изменений. По данным некоторых исследований, около 70% пациентов с раком почки — заядлые курильщики.

2. Ожирение. Избыточный вес способствует гормональным и метаболическим изменениям, которые могут стимулировать рост опухолевых клеток.

3. Артериальная гипертензия (гипертония). Повышенное артериальное давление напрямую связано с повреждением сосудов почек и повышением риска злокачественных новообразований.

4. Сахарный диабет. Особенно если он декомпенсирован (пациент не контролирует уровень сахара в крови). Диабет способствует изменениям в метаболизме и функционировании почек.

5. Генетические заболевания и семейный анамнез. К повышенному риску развития рака почки могут приводить:

болезнь Гиппеля-Линдау;

наследственная папиллярная почечно-клеточная карцинома;

синдром Берт-Хогг-Дьюба;

наследственная онкоцитома;

наследственный лейомиоматоз.

Также риск повышается при наличии рака почки у родственников первой линии.

6. Хронические заболевания почек. К ним относятся пиелонефрит, нефролитиаз (камни в почках), хроническая почечная недостаточность. Длительное воспаление или повреждение тканей почек увеличивает вероятность развития опухоли.

7. Длительный прием некоторых лекарств. Риск повышается при бесконтрольном и длительном приеме:

мочегонных препаратов (диуретиков), которые оказывают нагрузку на почечную паренхиму;

обезболивающих (нестероидных противовоспалительных препаратов).

8. Радиационное воздействие. Ионизирующее излучение повреждает ДНК клеток, что может привести к аномальному делению и злокачественному перерождению тканей.

9. Профессиональные риски. Работа с химическими веществами, красителями и другими канцерогенами.

10. Травмы почек. Однократное или хроническое травмирование почечных структур.

11. Гемодиализ. Длительная терапия гемодиализом повышает риск развития рака почки.

12. Вирусные заболевания. Некоторые исследования связывают риск рака почки с вирусным гепатитом.

Риск развития рака почки выше у:

людей старше 50 лет;

мужчин (рак почки у мужчин встречается примерно в 1,5–2 раза чаще, чем у женщин);

пациентов с метаболическим синдромом;

людей, страдающих запущенными формами почечной недостаточности.

Для снижения риска развития рака почки рекомендуется отказаться от курения, поддерживать нормальный вес, контролировать артериальное давление и сахар в крови, избегать контакта с канцерогенами, своевременно лечить заболевания мочевыделительной системы и регулярно проходить профилактические обследования.

Виды рака почки

Рак почки — это группа злокачественных новообразований, которые развиваются из разных клеток почки. Классификация основана на гистологическом строении опухоли, то есть на типе клеток, из которых она возникла. От гистологического типа зависят тактика лечения и прогноз.

1. Почечно-клеточный рак (ПКР). Самый распространенный тип — на него приходится до 90% случаев рака почки. Возникает в корковом веществе или наружном слое органа.

Основные подтипы ПКР:

Светлоклеточный. Наиболее частый вариант (70–85% случаев). Опухолевые клетки имеют преимущественно прозрачную цитоплазму. Часто характеризуется обильной сетью кровеносных сосудов и биаллельной инактивацией гена VHL.

Папиллярный. Встречается в 10–15% случаев. Делится на два типа: 1-й тип имеет более благоприятный прогноз, чем 2-й. Макроскопически окружен псевдокапсулой чаще желтого или коричневого цвета и мягкой консистенции.

Хромофобный. Составляет четыре-пять процентов случаев. Отличается более благоприятным прогнозом локализованных форм и низким потенциалом образования метастазов.

Также к ПКР относят, например, онкоцитому — медленно растущую опухоль, которая редко носит инвазивный характер и не метастазирует.

2. Переходно-клеточный рак (уротелиальная карцинома). На него приходится около пяти-десяти процентов случаев рака почки у взрослых. Развивается в почечной лоханке — центре почки, где моча копится перед перемещением в мочевой пузырь. Аналогичен раку мочевого пузыря, так как оба вида опухоли зарождаются в одних клетках. Часто связан с курением и воздействием токсических веществ.

3. Саркома почки. Редкий тип — составляет менее одного процента случаев рака почки. Развивается из соединительной ткани почки, ее мягких тканей или жировой клетчатки вокруг органа.

4. Опухоль Вильмса (нефробластома). Эмбриональная опухоль, которая развивается из клеток ткани, служащих источником формирования структур почки в период эмбрионального развития. Почти всегда поражает детей, крайне редко возникает у взрослых.

5. Гистологически нефробластома представляет собой смесь мезенхимальных и эпителиальных элементов, находящихся в различных соотношениях и на разных стадиях развития.

По степени злокачественности выделяют три группы:

Опухоли низкой степени злокачественности (благоприятного прогноза).

Опухоли средней степени злокачественности (стандартного прогноза).

Опухоли высокой степени злокачественности (неблагоприятного прогноза).

К другим видам относятся:

Рак собирательных трубочек (медуллярный рак). Редкий и очень агрессивный вариант опухоли почки. Связан с серповидно-клеточной анемией. Может развиваться у молодых людей 20–30 лет.

Молекулярно определенные карциномы. Группа карцином, где разделение на подвиды основано на обнаружении специфичной мутации (например, с перестройкой TFE3, TFEB, мутацией ELOG и другие).

Для определения гистологического подтипа рака почки обычно достаточно гистологического исследования, но в некоторых случаях применяются иммуногистохимическое и молекулярно-генетическое исследования.

Симптомы рака почки

Рак почки на ранних стадиях часто протекает бессимптомно — опухоль может быть случайно обнаружена при плановом обследовании (УЗИ, КТ или МРТ). По мере роста новообразования и прогрессирования заболевания появляются клинические проявления.

Наиболее характерная картина — так называемая классическая триада симптомов, которая наблюдается лишь у шести-десяти процентов пациентов:

Гематурия (кровь в моче): может быть видимой невооруженным глазом (макрогематурия) или обнаруживаться только при анализе (микрогематурия). Кровь появляется периодически, может исчезать и возвращаться, иногда — в виде сгустков.

Боль в боку или пояснице: обычно ноющая, тянущая, локализуется с пораженной стороны. Возникает из‑за давления опухоли на нервные окончания или прорастания в соседние ткани.

Пальпируемое образование в области почки: уплотнение можно прощупать под ребрами или в животе — чаще у худых пациентов и при достаточно большом размере опухоли.

Помимо триады, развиваются общие признаки опухолевой интоксикации:

слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности;

потеря аппетита и снижение веса без видимой причины;

субфебрильная температура (37,1–38 градусов), нередко длительная, иногда с колебаниями;

ночная потливость;

анемия (снижение уровня гемоглобина) — может возникнуть задолго до обнаружения опухоли из‑за потери крови с мочой и нарушения выработки эритропоэтина почками.

Также возможны нарушения со стороны других органов и систем:

стойкое повышение артериального давления (гипертония) — связано с участием почек в регуляции давления;

отеки нижних конечностей, иногда лица и верхних конечностей;

расширение подкожных вен на животе, а у мужчин — варикоцеле (расширение вен мошонки, чаще слева), которое не исчезает в положении лежа; эти симптомы вызваны сдавлением нижней полой вены растущей опухолью и развитием опухолевого тромбоза.

На поздних стадиях, особенно при метастазировании, возникают симптомы, зависящие от локализации вторичных очагов:

боль в костях — при поражении скелета;

одышка, кашель, кровохарканье — при метастазах в легких;

желтуха, боль в правом подреберье, тошнота, потеря веса — при поражении печени;

сильные головные боли, головокружения, спутанность сознания, судороги, слабость на одной стороне тела — при метастазах в головном мозге;

боль в спине — при поражении позвоночника.

Лабораторные изменения также могут указывать на патологию:

в общем анализе крови: снижение гемоглобина, повышение уровня эритроцитов, лейкоцитов (в т. ч. нейтрофилов), тромбоцитов, увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ);

в биохимическом анализе крови: повышение щелочной фосфатазы, билирубина, кальция, снижение глюкозы и альбумина.

Важно понимать, что перечисленные симптомы не специфичны и могут встречаться при других заболеваниях (пиелонефрите, мочекаменной болезни и т. д.).

При появлении любых тревожных признаков — особенно крови в моче, постоянной боли в боку, необъяснимого снижения веса или прощупываемого образования в области почек — необходимо как можно скорее обратиться к врачу (терапевту или урологу).

Только специалист после обследования может поставить точный диагноз и назначить лечение. Регулярные профилактические осмотры особенно важны для людей с факторами риска (курение, ожирение, гипертония, наследственные заболевания и др.).

Симптомы рака почки по стадиям

Симптомы рака почки зависят от стадии заболевания. На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, а проявления появляются по мере роста опухоли и ее распространения на другие ткани и органы.

I стадия (опухоль до семи сантиметров, ограничена почкой, нет поражения лимфоузлов и метастазов — T1N0M0). На этой стадии болезнь чаще всего никак не проявляется: жалоб нет, самочувствие не страдает. Опухоль нередко обнаруживают случайно — при плановом УЗИ, КТ или МРТ, проведенных по другим поводам. В отдельных случаях могут появиться минимальные признаки:

однократная или периодическая примесь крови в моче (гематурия), которая быстро исчезает;

небольшая тянущая боль на стороне пораженной почки;

субфебрильная температура (около 37 градусов), сохраняющаяся длительное время.

II стадия (опухоль более семи сантиметров, но все еще в пределах почки — T2N0M0).

По мере роста новообразования симптомы становятся заметнее:

гематурия может усилиться, иногда сопровождается почечной коликой;

боли в пояснице или боку — более выраженные, постоянные, ноющие;

колебания артериального давления, вплоть до стойкой гипертонии;

повышение температуры тела, особенно по вечерам;

снижение массы тела без видимых причин;

повышенная утомляемость, слабость;

у мужчин возможно варикоцеле (расширение вен мошонки) из‑за нарушения венозного оттока.

III стадия (опухоль прорастает в околопочечные ткани, надпочечник или крупные сосуды, но не выходит за пределы фасции Герота — T3N0M0 или T1–3N1M0).

Симптомы нарастают и дополняются новыми проявлениями:

в области живота или поясницы можно прощупать плотное образование (особенно у худых пациентов);

стойкая артериальная гипертензия; выраженная гематурия, иногда с кровяными сгустками;

отеки нижних конечностей из‑за сдавления нижней полой вены растущей опухолью;

расширение подкожных вен на животе;

общая слабость, утомляемость, потеря аппетита и веса;

лихорадка без признаков инфекции;

признаки нарушения работы соседних органов: дискомфорт в животе, тошнота, нарушения мочеиспускания.

IV стадия (опухоль выходит за пределы фасции Герота либо есть метастазы в лимфоузлах или отдаленных органах — T4N0–1M0 или T4N0–1M1).

К симптомам предыдущих стадий присоединяются признаки распространения опухоли:

при метастазах в легкие: кашель, одышка, кровохарканье;

при поражении печени: желтуха, боль в правом подреберье, тошнота, кожный зуд, признаки печеночной недостаточности;

при метастазах в кости: интенсивные боли, патологические переломы даже при небольшой нагрузке;

при поражении головного мозга: головные боли, головокружения, судороги, нарушения зрения, слабость в конечностях, спутанность сознания;

при вовлечении спинного мозга: боли в спине, нарушение чувствительности, параличи.

На IV стадии ярко выражены общие признаки опухолевой интоксикации: резкая слабость, кахексия (сильное похудение), ночная потливость, анемия (снижение уровня гемоглобина), повышение уровня лейкоцитов, тромбоцитов и СОЭ в крови, гиперкальциемия (повышение кальция в крови) при поражении костей.

Лечение рака почки

Лечение рака почки зависит от стадии заболевания, размера и локализации опухоли, наличия метастазов, возраста пациента, его общего состояния и сопутствующих заболеваний. Основной метод терапии — хирургическое вмешательство, но также применяются нехирургические методы: лучевая, химио-, иммуно- и таргетная терапия.

Хирургическое вмешательство остается наиболее эффективным методом лечения рака почки. Существуют два подхода:

1. Органосохраняющий — удаляется только ткань опухоли, почка продолжает функционировать. Применяется на I–II стадиях, если размер и локализация опухоли позволяют это сделать. К органосохраняющим методам относятся:

лапароскопическая резекция;

робот-ассистированная резекция;

радиочастотная абляция (разрушение ткани опухоли точечным воздействием токов);

криоабляция (разрушение новообразования низкой температурой).

2. Органоуносящий — почка удаляется полностью. Применяется при местнораспространенных и больших опухолях, а также при глубоко и неудобно расположенных новообразованиях. Может использоваться лапароскопический доступ.

В случае тромбоза почечной вены проводится тромбэктомия — резекция участка сосуда с опухолевым узлом и тромбом. Метастазы любой локализации также удаляются, если есть хирургическая возможность.

Конечно. есть и нехирургические методы лечения, типичные для любого рака. Лучевая терапия при первичной опухоли почки считается малоэффективной. Ее применяют для воздействия на очаги метастазов, например, в головном мозге. При распространенном раке лучевая терапия используется для облегчения состояния пациента — уменьшения болевого синдрома, вызванного метастазами в костях.

Химиотерапия не относится к первой линии терапии рака почки. Препараты могут назначаться до и после операции, а также если другие методы лечения оказались малоэффективны. Иногда химиотерапию комбинируют с иммунотерапией для повышения эффективности.

Иммунотерапия направлена на активацию иммунной системы. Применяются препараты, которые повышают активность Т-лимфоцитов, уничтожающих раковые клетки. Используются цитокины (интерлейкин-2, альфа-интерферон) и ингибиторы контрольных точек иммунитета.

Таргетная терапия воздействует на конкретные биологические факторы, провоцирующие рост опухоли. Препараты блокируют образование новых сосудов (неоангиогенез), питающих опухоль. Таргетные препараты считаются основными в лекарственной терапии рака почки, они используются как в первой, так и во второй линии лечения.

Гормональная терапия направлена на замедление роста опухоли. Применяются гормональные препараты, например, медроксипрогестерон, тамоксифен.

Аблативные методы (радиочастотная, криоаблация, высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, стоково) могут использоваться для пациентов, которым противопоказана операция, или при нерезектабельном раке. Эти методы позволяют добиться некроза опухолевой ткани за счет физического воздействия.

Эмболизация (термокоагуляция, химиоэмболизация) может применяться на ранних стадиях для уменьшения размера опухоли перед хирургическим вмешательством. У пациентов, которым операция противопоказана, эмболизация помогает контролировать симптомы, например, макрогематурию или боль в боку.

Реабилитация после лечения рака почки

Реабилитация после лечения рака почки — комплексный процесс, который включает восстановление физических функций, контроль состояния здоровья, коррекцию образа жизни и психологическую поддержку. Ее продолжительность и интенсивность зависят от типа операции (резекция или нефрэктомия), стадии заболевания, общего состояния пациента и других факторов.

Реабилитация делится на несколько этапов:

Ранний послеоперационный период (от одного до семи дней). Пациент находится в стационаре под наблюдением врачей. Контролируются показатели крови, диурез, состояние швов. При необходимости назначаются обезболивающие, противовоспалительные и антибактериальные препараты.

Промежуточный период (до двух месяцев). Постепенно увеличивается физическая активность, соблюдается диета, проводятся медикаментозная поддержка и контрольные обследования.

Отдаленный период (после шести недель и далее). Разрешается возвращение к работе и некоторым видам спорта, начинается долгосрочное наблюдение у врача.

Физическая активность тоже регулируется. В первые дни после операции рекомендуется соблюдать постельный режим. Постепенно, по мере заживления тканей, активность увеличивают:

После лапароскопической резекции почки можно вставать на следующий день.

При открытой операции на второй день разрешают поворачиваться на бок, на третий — садиться и вставать.

Через семь-десять дней после снятия швов рекомендуется расширять активность: двигаться как можно больше, заниматься гимнастикой и йогой. Это помогает ликвидировать застойные явления в брюшной полости и легких, способствует очищению почки и нормализации работы кишечника.

Примерно через месяц при отсутствии осложнений можно переходить к более активной физической нагрузке, например, занятиям лечебной физкультурой.

Ограничения:

Запрещено поднимать тяжести более трех килограммов в течение четырех-шести недель после резекции.

После нефрэктомии занятия спортом и физические нагрузки исключаются на срок до трех-четырех месяцев.

Не рекомендуются высокоинтенсивные упражнения, тренировки с подъемом тяжестей, контактные виды спорта, горные лыжи, футбол, каратэ и другие виды спорта, где есть вероятность получения травмы поясницы.

Следует избегать переохлаждения, перегрева тела, длительного приема ванн и других тепловых процедур.

Также важно соблюдать диету. Питание должно снижать нагрузку на мочевыделительную систему:

Ограничить соль (до трех-пяти граммов в сутки) и белок (примерно один грамм на один килограмм веса).

Исключить алкоголь, копчености, консерванты, острые и жирные блюда.

Соблюдать питьевой режим: обычно рекомендуется выпивать около полутора-двух литров воды в день, если врач не назначил другой режим.

Приоритет — легкие белки (птица, рыба, кисломолочные продукты), овощи и фрукты.

Питание дробное — пять-шесть раз в день.

При сопутствующих заболеваниях почек (например, пиелонефрите) диета может быть более строгой.

В медикаментозную поддержку обычно входят антибиотики для предотвращения инфекций, противовоспалительные средства для снижения воспаления и облегчения боли, а также препараты для контроля артериального давления, уровня холестерина и других показателей.

Дополнительно врачи могут порекомендовать физиотерапевтические процедуры, например, массаж или магнитотерапию. Они способствуют улучшению кровообращения и ускорению заживления тканей.

Необходима и психологическая поддержка, так как хирургическое вмешательство и потеря органа могут вызвать эмоциональный стресс, тревогу и депрессию. В этом случае важна поддержка близких, а также консультации психолога или психотерапевта. Занятия йогой или медитацией также могут помочь справиться с психологическими трудностями.

После выписки пациент ставится на учет у нефролога или уролога. Регулярно проводятся:

анализы крови и мочи;

УЗИ органов брюшной полости;

при раке — КТ для исключения рецидива (в первый год — каждые 3 месяца, во второй и третий год — каждые 6 месяцев, далее — 1 раз в год).

Важно не пропускать назначенные осмотры, особенно людям, страдающим артериальной гипертензией или сахарным диабетом, так как эти патологии повышают риск почечной недостаточности.

Профилактика рака почек

Полностью предотвратить рак почки невозможно, так как точная причина его возникновения неизвестна. Однако можно снизить риск развития заболевания, контролируя факторы риска и регулярно проходя медицинские обследования.

Основные меры профилактики:

1. Отказ от курения. Курение — один из самых значимых факторов риска развития рака почки. У курильщиков риск заболевания выше, чем у некурящих. Даже после отказа от курения риск остается повышенным в течение многих лет, но постепенно снижается.

2. Контроль веса. Ожирение повышает риск рака почки, особенно у женщин. Поддержание умеренного веса (ИМТ менее 30) может снизить вероятность заболевания.

3. Контроль артериального давления. Высокое кровяное давление (гипертония) увеличивает риск повреждения сосудов почек и развития злокачественных новообразований. При повышенном давлении важно обсудить с врачом варианты его снижения, включая изменение образа жизни и, при необходимости, медикаментозную терапию.

4. Здоровое питание. Употребление большего количества фруктов и овощей, особенно богатых клетчаткой, может снизить риск развития рака почки. Рекомендуется ограничить потребление жирной и белковой пищи.

5. Ограничение контакта с химическими веществами. Если работа связана с контактом с канцерогенами (кадмий, трихлорэтилен, асбест, нефтепродукты и др.), необходимо использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, респираторы).

6. Контроль приема лекарств. Длительный прием мочегонных (диуретиков) и обезболивающих препаратов может повышать риск повреждения почечной ткани. Их следует принимать только по назначению врача и под его контролем.

7. Своевременное лечение урологических заболеваний. Хронические болезни почек (пиелонефрит, нефролитиаз, хроническая почечная недостаточность) могут увеличивать риск рака. Их необходимо своевременно диагностировать и лечить.

8. Защита от травм поясницы. Повреждения почек могут стать фактором риска развития опухолей.

Ранняя диагностика рака почки затруднена, так как заболевание часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. Однако регулярные профилактические осмотры и обследования могут помочь выявить проблему вовремя:

Анализы крови и мочи — для выявления возможных отклонений.

УЗИ почек — позволяет оценить состояние органов.

КТ или МРТ — более детальные методы диагностики, которые могут назначить при подозрении на патологию.

Особенно важно проходить обследования людям из группы риска: возраст старше 50–60 лет, наличие семейного анамнеза рака почки, наследственных синдромов (болезнь фон Гиппеля-Линдау, синдром Берта-Хога-Дьюба, туберозный склероз и другие).