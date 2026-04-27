Украинский след: раскрыт мотив устроившего покушение на Трампа

Диана Кулманакова
Нападавший ворвался в торжественный зал с дробовиком.

Почему на Дональда Трампа напали на банкете в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Устроивший стрельбу на приеме с Трампом осуждал его за отказ помогать Украине

Устроивший стрельбу на торжественном мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, Коул Аллен, открыто критиковал американское правительство за прекращения военной поддержки Украины. Об этом сообщила New York Post.

По данным газеты, в социальных сетях Аллен часто осуждал администрацию Трампа. Жалобы достигли своего пика, когда со стороны США сократилась поддержка для Украины.

В частности, злоумышленник в резкой форме высказывался в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса после его призывов прекратить финансирование Киева.

Аллен не только писал посты, но и принимал участие в кампаниях по сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где собрались представители прессы и высокопоставленные политики.

Нападавший ворвался в банкетный зал с дробовиком. Появление вооруженного человека потребовало экстренной эвакуации всех присутствующих, включая Трампа.

Аллен успел ранить одного из сотрудников Секретной службы, прежде чем его удалось нейтрализовать и взять под стражу.

По предварительной информации, оружие подозреваемый приобрел на законных основаниях.

Сам Трамп ранее неоднократно акцентировал внимание на чрезмерных тратах США на украинские нужды, оценивая их в 350 миллиардов долларов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников
8:10
«Живу счастливо»: Алферова прокомментировала свадьбу экс-супруга Бероева
8:03
В Москве сегодня пройдет прощание с журналистом Алексеем Пимановым
7:55
Рак почки: причины онкологии, симптомы по стадиям, выживаемость и лечение
7:51
Мелания Трамп установила улей в виде Белого дома на территории резиденции
7:37
Сейчас читают

Стиль поколения: как отличить по одежде бумера от миллениала, зумера и Альфа
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео