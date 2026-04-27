«Живу счастливо»: Алферова прокомментировала свадьбу экс-супруга Бероева

Ксения Алферова на фоне свадьбы экс-супруга Бероева заявила, что счастлива

Актриса Ксения Алферова рассказала, что счастливо живет после развода с режиссером Егором Бероевым. В социальных сетях артистка решила прокомментировать информацию о свадьбе экс-супруга с юной балериной.

Алферова успокоила подписчиков, которые выражали обеспокоенность ее эмоциональным состоянием. Актриса подчеркнула, что сейчас она чувствует себя счастливой, наслаждается жизнью и активно занимается творчеством.

«Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня все хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!» — поделилась она чувствами с аудиторией.

Развод Алферовой и Бероева, чей союз считался одним из самых крепких в российском кино, произошел в 2025 году. Ситуация осложнялась тем, что супруги были связаны не только узами брака, но и церковным таинством венчания.

У Бероева и Алферовой двое детей: общая дочь Евдокия и приемный сын Влад Саноцкий.

О том, что 48-летний Бероев состоит в отношениях с 21-летней балериной Анной Панкратовой, Алферова узнала из прессы. Это стало для нее серьезным испытанием.

Актер познакомился с новой возлюбленной в 2022 году во время работы над фильмом «Кукла». В феврале 2026 года пара тайно поженилась.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС