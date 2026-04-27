«Живу счастливо»: Алферова прокомментировала свадьбу экс-супруга Бероева

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Недавно режиссер женился на 21-летней балерине.

Как Ксения Алферова отреагировала на свадьбу Егора Бероева

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ксения Алферова на фоне свадьбы экс-супруга Бероева заявила, что счастлива

Актриса Ксения Алферова рассказала, что счастливо живет после развода с режиссером Егором Бероевым. В социальных сетях артистка решила прокомментировать информацию о свадьбе экс-супруга с юной балериной.

Алферова успокоила подписчиков, которые выражали обеспокоенность ее эмоциональным состоянием. Актриса подчеркнула, что сейчас она чувствует себя счастливой, наслаждается жизнью и активно занимается творчеством.

«Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня все хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!» — поделилась она чувствами с аудиторией.

Развод Алферовой и Бероева, чей союз считался одним из самых крепких в российском кино, произошел в 2025 году. Ситуация осложнялась тем, что супруги были связаны не только узами брака, но и церковным таинством венчания.

У Бероева и Алферовой двое детей: общая дочь Евдокия и приемный сын Влад Саноцкий.

О том, что 48-летний Бероев состоит в отношениях с 21-летней балериной Анной Панкратовой, Алферова узнала из прессы. Это стало для нее серьезным испытанием.

Актер познакомился с новой возлюбленной в 2022 году во время работы над фильмом «Кукла». В феврале 2026 года пара тайно поженилась.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников
8:10
«Живу счастливо»: Алферова прокомментировала свадьбу экс-супруга Бероева
8:03
В Москве сегодня пройдет прощание с журналистом Алексеем Пимановым
7:55
Рак почки: причины онкологии, симптомы по стадиям, выживаемость и лечение
7:51
Мелания Трамп установила улей в виде Белого дома на территории резиденции
7:37
Украинский след: раскрыт мотив устроившего покушение на Трампа

Сейчас читают

Стиль поколения: как отличить по одежде бумера от миллениала, зумера и Альфа
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео