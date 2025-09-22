Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности России

Элина Битюцкая
Ожидается, что на встрече Президент РФ сделает важное заявление.

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин 22 сентября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого сделает важное заявление. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча намечена на середину дня. «В середине дня после где-то 14:00–14:30 мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. И мы ожидаем важное заявление президента Путина», — уточнил представитель Кремля.

Ранее, 8 августа, глава государства уже проводил подобное заседание, посвященное вопросам региональной безопасности. Тогда с докладами выступали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сравнил рабочий график Владимира Путина с доменной печью.

