«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: медики напугали Регину Тодоренко

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Телеведущая находится в ожидании третьего ребенка.

Как врачи напугали беременную Тодоренко

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У беременной Тодоренко врачи заподозрили гипоксию плода

Беременная телеведущая Регина Тодоренко сообщила в своем Telegram-канале о тревожном инциденте во время планового обследования в московской клинике.

«Медсестры начинают перешептываться: „Сердечко подозрительно активно“. Врач добавляет: „Возможно, гипоксия“. И все, у меня перед глазами пронеслась вся жизнь — как ретроспектива», — поделилась подробностями пережитого стресса знаменитость.

Поводом для тревоги стали результаты кардиотокографии (КТГ), которые показали подозрительную активность сердцебиения ребенка. Врачи предположили возможное развитие гипоксии — состояния кислородного голодания, опасного для плода. Специалисты предложили будущей маме срочную госпитализацию для проведения операции или дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Тодоренко отметила, что это не первый случай, когда врачи пугали ее тревожными прогнозами, что заставило ее более взвешенно подходить к подобным новостям.

Несмотря на рекомендации медиков, Регина приняла решение не спешить с госпитализацией и сначала собрать мнения других специалистов. Это решение было принято на фоне сложного периода в жизни семьи, поскольку накануне в реанимацию с серьезным заболеванием попал отец ведущей. Окончательный вердикт о необходимости срочного медицинского вмешательства будет вынесен после консультаций с дополнительными экспертами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Следим за меню и временем: какие продукты провоцируют бессонницу
16:11
«Не обязан это делать»: отец заморил голодом двухмесячного сына
16:00
«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: медики напугали Регину Тодоренко
15:51
В трех судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
15:45
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
15:30
Не только финансовые потери: какие поддельные инструменты могут причинить вред

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год