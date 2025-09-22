Полицейские в Нидерландах застрелили 15-летнего подростка в McDonald's

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка в ресторане McDonald's в муниципалитете Капелле-ан-ден-Эйссел в воскресенье. Об этом сообщил мэр населенного пункта Джуст Манусама.

Мэр муниципалитета призвал общественность дождаться результата официального расследования, прежде чем судить кого-либо.

«Только тогда можно будет делать выводы. Поэтому я призываю всех не строить догадки и дождаться результатов расследования», — заявил градоначальник. Он также выразил глубокие соболезнования родным погибшего и признал тяжелое психологическое воздействие произошедшего на очевидцев.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за кражи велосипеда. Подросток направил пистолет на владельца транспортного средства, что и спровоцировало реакцию правоохранителей. Столкновение произошло внутри заведения быстрого питания в присутствии многочисленных свидетелей, включая малолетних детей.

Место происшествия — ресторан сети McDonald's, расположенный в муниципалитете Капелле-ан-ден-Эйссел. Он находится в провинции Южная Голландия недалеко от Роттердама. Местные власти координируют работу на месте происшествия.

Заведение будет оставаться закрытым до полного завершения всех следственных действий. Представитель компании подтвердил полное сотрудничество с правоохранительными органами. Официальное расследование установит все обстоятельства произошедшего, включая правомерность действий полиции.

