Полицейские в Нидерландах застрелили 15-летнего подростка в McDonald's

Дарья Орлова
Инцидент произошел на глазах многочисленных посетителей, включая детей.

Полицейские застрелили подростка в McDonald's

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка в ресторане McDonald's в муниципалитете Капелле-ан-ден-Эйссел в воскресенье. Об этом сообщил мэр населенного пункта Джуст Манусама.

Мэр муниципалитета призвал общественность дождаться результата официального расследования, прежде чем судить кого-либо.

«Только тогда можно будет делать выводы. Поэтому я призываю всех не строить догадки и дождаться результатов расследования», — заявил градоначальник. Он также выразил глубокие соболезнования родным погибшего и признал тяжелое психологическое воздействие произошедшего на очевидцев.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за кражи велосипеда. Подросток направил пистолет на владельца транспортного средства, что и спровоцировало реакцию правоохранителей. Столкновение произошло внутри заведения быстрого питания в присутствии многочисленных свидетелей, включая малолетних детей.

Место происшествия — ресторан сети McDonald's, расположенный в муниципалитете Капелле-ан-ден-Эйссел. Он находится в провинции Южная Голландия недалеко от Роттердама. Местные власти координируют работу на месте происшествия.

Заведение будет оставаться закрытым до полного завершения всех следственных действий. Представитель компании подтвердил полное сотрудничество с правоохранительными органами. Официальное расследование установит все обстоятельства произошедшего, включая правомерность действий полиции.

