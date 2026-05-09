Глава Подмосковья передал «Золотую звезду» Героя России родным летчика Терехина

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Почетное звание ас времен Великой Отечественной войны получил посмертно в марте 2026 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Владимир Кравченко передали «Золотую звезду» Героя России родственникам знаменитого летчика Николая Терехина. Церемония прошла в городе Видное.

Николай Терехин — ас времен Великой Отечественной войны, он стал одним из двух советских летчиков, трижды совершивших воздушный таран.

«Благодаря таким людям, как Николай Васильевич Терехин, мы и отмечаем Победу 9 мая. В эти дни особенно важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, какой ценой была достигнута Победа», — сказал губернатор.

В июле 1941 года под Могилевом Терехин вступил в воздушный бой с немецкими самолетами «Юнкерс-88». Один из них герой сбил из орудий, израсходовав боезапас. Два других самолета он удивительным образом взял на таран. Терехин получил ранения, но успел катапультироваться.

Звание Героя России летчик получил посмертно в марте 2026 года по решению Президента РФ Владимира Путина.

Двоюродная внучка Терехина Ольга Костенко отметила, что для их семьи такая награда — огромная честь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Николай Басков принял участие в акции «Бессмертный полк» в Киргизии
9 мая
Курсант сделал предложение избраннице на торжественном параде в Благовещенске
9 мая
Покорившая арабское музыкальное шоу девятилетняя Эмилия спела «Темную ночь»
9 мая
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
9 мая
Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война
9 мая
«Пока мы живы, мы помним»: как прошел парад Победы в Приморье и на Камчатке
9 мая
Жители Забайкалья встретили «Рассвет Победы» на Титовской сопке
9 мая
«Прописаны в нашем ДНК»: Лера Кудрявцева о военных песнях
9 мая
День, когда замерло время: как советские люди узнали об окончании войны
9 мая
«Никогда не рассказывал о войне»: дед певца Вячеслава Макарова дошел до Берлина
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:58
Николай Басков принял участие в акции «Бессмертный полк» в Киргизии
8:51
Курсант сделал предложение избраннице на торжественном параде в Благовещенске
8:27
Покорившая арабское музыкальное шоу девятилетняя Эмилия спела «Темную ночь»
8:15
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
8:10
Глава Подмосковья передал «Золотую звезду» Героя России родным летчика Терехина
8:06
Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война

Сейчас читают

Цветение до заморозков: какие растения стоит посадить весной
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео