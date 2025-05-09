Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война

Подписанный в немецком Карлсхорсте Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии обязывал Вермахт прекратить военные действия 8 мая в 23:01 по центрально-европейскому времени.

9 мая в 02:10 по московскому времени диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан зачитал текст исторического документа. Верховный Совет СССР объявил этот день «Праздником Победы», но для 1-го Украинского, 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов Великая Отечественная продлится еще двое суток — Пражская операция завершится лишь 11 мая.

Жители освобожденной от гитлеровцев Праги приветствуют советских танкистов. Май 1945 года. Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин

В эти дни в письмах и дневниках солдат проявился новый лейтмотив: их записи, и ранее пронизанные верой в Победу, мыслями о будущей мирной жизни, любовью к близким и желанием вернуться домой живыми, наполнились уверенностью и ожиданием скорых перемен. Разрывающее от радости, с послевкусием горечи, ощущение конца войны — начала мира, объединило людей, которые прошли пол-Европы, брали Берлин или трудились в тылу, каждый внося свой непомерный вклад в приближение Победы.

Ужасы войны остались шрамами в душе и на теле, страшными картинками в памяти современников, а до нас дошли строчками, хранящимися в архивах и библиотеках.

Смерть по-прежнему рядом

Фото: РИА Новости/Николай Еронин

Капитану Эфраиму Генкину было 25 лет, когда закончилась война. По пути в Прагу он вел дневник. В День Победы в нем появилась запись:

«Ну, вот война и кончилась. Собственно, это только официально. Сумасшедшие немцы продолжают стрелять. Сегодня они обстреляли меня в дороге. Как обидно было бы умереть в „последний“ день войны».

Генкин писал, что долгожданная весть о разгроме фашистов застала его недалеко от чехословацкой границы, в германском городке Лебау. Там весь день гремели салюты и крики «ура» — несмотря на то, что впереди еще продолжалась стрельба, а над головой летали самолеты, начиненные бомбами.

«Итак, война кончилась. Прекратилось бессмысленнейшее убийство! Верить ли?» — завершил он мысль.

Верить, однозначно верить. Берлин, как писал Генкин в своем же дневнике, «был распят» у него на глазах, и оставалось совсем немного до окончательного прекращения боевых действий. Эфраим вернется домой с орденом Красной Звезды, медалями за взятие Кенигсберга, за взятие Берлина, за победу в Великой Отечественной войне и двумя контузиями.

Поскорее бы домой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Кармен

Студент исторического факультета Киевского университета Лев Береговский не подлежал призыву, но ринулся на фронт добровольцем. Старший сержант Береговский дошел до Берлина с одним ранением, был удостоен Ордена Красной Звезды и медали «За отвагу». После войны радиомастер батареи самоходной артиллерии все же станет кандидатом исторических наук.

Когда закончилась Великая Отечественная, он написал письмо маме.

«Сегодня самый радостный день — день победы над гитлеровской Германией. Мы четыре года ожидали это радостное известие. Я представляю, что теперь творится в тылу. Мне не верится. Я сам читал газету и слушал приказ, а все равно не верится», — поделился он.

Льву еще долго будет сложно отделаться от чувства, что за углом здания его не поджидает смерть, что фрицы на чердаке не караулят его, готовые выстрелить. Но он ясно понял, что немцы не сумели отстоять свою столицу, их планы рухнули под натиском Красной Армии.

«Теперь можно надеяться, что будем жить. Вообще-то я уже потерял всякие надежды. Пришлось бывать в переплетах. Но все теперь уходит в область предания. Теперь у меня одни мысли — как бы скорее попасть домой. <…> Целую тебя крепко, крепко много-много раз. Лева», — обращался солдат к маме.

Урок для немцев

Сдавшиеся в плен немецкие солдаты и офицеры. Штурм Берлина. Фото: РИА Новости/Владимир Юдин

Двадцатилетнего командира танка Т-34 Бориса Цозика 9 Мая застало на встрече с военнопленными. Он увидел противника не через смотровые приборы боевой машины, а «невооруженным глазом». И написал об этом в письме родителям.

«Сейчас нахожусь на территории, где находилась Либавско-Тукумская группировка, которая сейчас складывает оружие. Вереницами они двигаются по дороге. Какой жалкий вид у этих «завоевателей». Как-то я спросил одного немца: «Зачем пришел к нам?», а он отвечает: Lin ist soldaten. В 1941 году он безусловно кричал: «Я немец! Я ариец!». Теперь же он — солдат.

Ну что ж, пусть этот солдат, бандит, восстановит все, что разрушил, а потом накажет своим внукам и правнукам отрешиться от таких прогулок. В общем, история дала им еще один урок и, должно быть, последний», — поделился он.

Борис встретил конец войны в Латвии. Известие, которое ждал четыре года, услышал по радио за час до того, как приступил к письму. Но, наверное, вернее будет сказать, что к письму он приступил на радостях после услышанного известия.

«У всех на лицах улыбки, и мне кажется, что за эти четыре года люди впервые такие веселые. Теперь, день встречи с вами, дорогие мои, не так далек.

Скоро передо мной откроются двери новой жизни, уравнение которой я уже решил, значение неизвестных — желание, настойчивость. И теперь я твердо могу сказать, что они у меня в полной мере есть, и, пожалуй, даже больше, чем надо», — писал Борис.

Борис Цозик ушел из жизни в 2009-м, успев лично понаблюдать не за одним поколением немцев. И, возможно, сделать вывод, как и какие уроки, преподнесенные Красной Армией, они усвоили.

Противоречивые чувства

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В письмах солдат после окончания войны еще тлела ненависть к врагу. Она, перемешанная с надеждами на будущее, была захватывающей мотивацией для победителей. Они смотрели вперед и строили грандиозные планы, оборачиваясь назад, чтобы обозреть пройденный ими путь.

Первый день мира был соткан из противоречий. Старший сержант Евсей Гохман писал в тот день матери:

«Победа!!! Полная и окончательная. Это нельзя передать словами. Наш лексикон еще слишком беден. Хочется сделать что-то из ряда вон выходящее. В общем, не могу передать всех тех разнообразных чувств, которые сейчас бушуют во мне. Я безмерно рад, даже слишком рад. Моментами кажется, что это происходит не наяву, но трезвая, всегда трезвая, действительность возвращает меня на землю.

Война кончилась! Как мы долго ждали этих двух простых слов. Сколько счастья и надежд принесли нам эти слова! Сколько бодрости они в нас влили! Если б вы знали, до чего хорошо жить. Работать на благо нашей любимой Родины, любить, мечтать. В этом и заключается счастье».

Он делился своей усталостью от чужих земель, пресыщенностью от «ихней цивилизации», подводил итоги и обещал все рассказать в подробностях при встрече.

Подполковник медицинской службы, 27-летний Александр Эйнгорна писал любимой супруге — тоже военному врачу — поздравления с окончанием войны. Его строки тоже были полны контрастов.

«У нас стало сразу как-то по-новому. Все ходят веселые, сияющие. А мимо нас идут пыльные, угрюмые серо-зеленые колонны. Это гонят тысячи фрицев, пытавшихся убежать на ту сторону Эльбы. Их не приняли американцы, и теперь они плетутся, склонив головы, на восток. Навстречу этим колоннам движутся тысячи групп с сияющими лицами и разноцветными флажками. Идут и французы с трехцветными тряпками, и американцы со своим звездочками, бельгийцы, голландцы и многие другие. Все они спешат к своим домам», — описывал он ситуацию у Эльбы.

Цена жизни

Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

Лев Городенский из Москвы на фронт отправился совсем юным. День Победы он встретил, когда ему было 20 лет. Без высоких наград, но с самым ценным, что он мог пронести сквозь поля сражений — собственной жизнью.

Лев был пять раз ранен, его даже ошибочно занесли в списки потерь. Он боролся за Победу на передовой, но не забывал подвиги тех, кто оставался в тылу.

«Дорогие родители!

Сегодня нам сообщили о том, что война окончилась, и день 9 мая объявляется национальным праздником — Днем Победы. Очень трудно передать вам ту радость, с которой мы встретили это сообщение. Для нас, находящихся в Берлине, эта новость не была неожиданной, т. к. будучи здесь, мы в основном выполнили поставленную Родиной задачу, т. е. водрузить над Берлином знамя Победы, а оставшиеся «котлы» варились по плану и доварились до того, что немцы были вынуждены капитулировать <…>

Поработали вы в тылу так, что мы вас будем за эту работу благодарить так же, как вы нас будете благодарить за великую освободительную миссию. В долгу друг у друга не будем», — писал Городенский.

Солдат шутил: не 9 мая надо было делать нерабочим днем, а целый месяц выделить для «работников героического тыла».

«После 9 мая все-таки на душе свободней, чем до 9 мая. В голове уже никаких мыслей (даже глупых) о том, что убьют», — заключил он.