В Новосибирской области введен карантин из-за бешенства

Власти Новосибирской области ввели карантин из-за выявленных очагов бешенства в трех населенных пунктах региона с 22 сентября 2022 года. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Ограничительные меры затронули деревню Мальково в Купинском районе, а также поселок Рощинский и село Тальменку, расположенные в Искитимском районе. Режим карантина будет действовать в этих селах с 22 сентября по 19 ноября текущего года. На этот период в указанных населенных пунктах вводится ряд серьезных запретов для предотвращения распространения опасного заболевания — бешенства.

В частности, под запрет попадает лечение больных животных, восприимчивых к бешенству, а также посещение очагов посторонними лицами. Кроме того, полностью запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением тех, которые были ранее вакцинированы. Не допускается любое перемещение таких животных внутри населенных пунктов, снятие шкур с павших особей и проведение традиционных ярмарок. Также запрещен отлов диких животных с целью их последующего вывоза в зоопарки.

Введение карантина в населенных пунктах Новосибирской области является стандартной практикой при выявлении очагов особо опасных болезней. Подобные меры направлены на локализацию и полную ликвидацию вируса бешенства, который представляет серьезную угрозу как для животных, так и для людей. Ограничения будут сняты только после проведения комплекса необходимых мероприятий и по истечении установленного срока.

