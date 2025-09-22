В Новосибирской области введен карантин из-за бешенства

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 9 0

Опасный вирус был выявлен в населенных пунктах Мальково, Рощинский и Тальменка.

Вспышка бешенства в Новосибирской области

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Новосибирской области ввели карантин из-за выявленных очагов бешенства в трех населенных пунктах региона с 22 сентября 2022 года. Об этом сообщает сайт правительства региона. 

Ограничительные меры затронули деревню Мальково в Купинском районе, а также поселок Рощинский и село Тальменку, расположенные в Искитимском районе. Режим карантина будет действовать в этих селах с 22 сентября по 19 ноября текущего года. На этот период в указанных населенных пунктах вводится ряд серьезных запретов для предотвращения распространения опасного заболевания — бешенства.

В частности, под запрет попадает лечение больных животных, восприимчивых к бешенству, а также посещение очагов посторонними лицами. Кроме того, полностью запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением тех, которые были ранее вакцинированы. Не допускается любое перемещение таких животных внутри населенных пунктов, снятие шкур с павших особей и проведение традиционных ярмарок. Также запрещен отлов диких животных с целью их последующего вывоза в зоопарки.

Введение карантина в населенных пунктах Новосибирской области является стандартной практикой при выявлении очагов особо опасных болезней. Подобные меры направлены на локализацию и полную ликвидацию вируса бешенства, который представляет серьезную угрозу как для животных, так и для людей. Ограничения будут сняты только после проведения комплекса необходимых мероприятий и по истечении установленного срока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
В Новосибирской области введен карантин из-за бешенства
17:33
Полицейские в Нидерландах застрелили 15-летнего подростка в McDonald's
17:14
«Пришлось продать квартиру в Москве»: как Ангарская попала в финансовую пирамиду
17:00
«Я не патриот»: польская телеведущая призналась, в каком случае покинет Родину
16:54
Пассажирский поезд загорелся под Краснодаром
16:48
Едва не стала инвалидом: британка сильно зевнула и получила серьезную травму шеи

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год