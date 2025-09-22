«Чуть сандалии не задвинул»: Половцев рассказал о борьбе с алкоголизмом

Дарья Орлова
Звезда «Улицы разбитых фонарей» черпает силы в семейной жизни.

Александр Половцев страдает алкоголизмом

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Актер Александр Половцев несколько лет борется с алкоголизмом

Актер Александр Половцев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», публично признался в многолетней борьбе с алкогольной зависимостью. Его слова приводит aif.ru. Артист откровенно рассказал о критическом моменте, когда проблема едва не привела к трагическим последствиям.

«Чуть „сандалии не задвинул“. В период активных гастролей с коллегами по сериалу — поездки по 70 городам с творческими встречами, зачастую оканчивавшимися застольями, — алкоголизм стал острой проблемой», — признается артист.

Путь к выздоровлению для 67-летнего Половцева начался с серьезного решения, принятого несколько лет назад. Он дал супруге обещание полностью отказаться от спиртного на срок не менее трех лет. Этот своеобразный «отпуск» от алкоголя артист соблюдает неукоснительно, черпая силы в семейной жизни.

Особую роль в новой жизни актера играет его семья в Санкт-Петербурге, где он проживает. Воспитание двоих детей стало для него мощной мотивацией и альтернативой прежнему образу жизни. Половцев отмечает, что нашел радость в простых семейных ценностях.

«Играть с ними стало намного интереснее, чем пить. Я могу посидеть в компании, пообщаться, спеть песни, поговорить о творчестве. И все без алкоголя», — говорит он.

Этот осознанный отказ позволяет артисту поддерживать здоровье и продолжать активную творческую деятельность, демонстрируя пример успешного преодоления зависимости.

