«Не обязан это делать»: отец заморил голодом двухмесячного сына

Диана Кулманакова
Ребенок напоминал скелет, обтянутый кожей.

Фото: 5-tv.ru

Mirror: Отец заморил голодом двухмесячного сына в США

Сорокалетний американец Кристофер Мэтьюз заморил голодом своего двухмесячного сына Карсона в штате Алабама. Ребенок не выжил.

Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщило издание Mirror.

«В ходе допроса Мэтьюз признался, что ни разу не кормил ребенка, и заявил, будто не обязан этого делать, раз он отец», — рассказал прокурор Си Джей Робинсон.

Фотографии тела младенца прокурор сравнил с кадрами из фильма ужасов. Отмечается, что мальчик родился весом около 2,7 килограмма. К моменту смерти он весил еще меньше, чем при рождении.

«Это был буквально скелет, обтянутый кожей. Зрелище, которое невозможно забыть», — сказал прокурор.

Мать ребенка, Ширли Мэтьюз, также была признана виновной по аналогичным обвинениям и приговорена к 20 годам лишения свободы.

«Зло реально. Честно говоря, тюрьма — слишком мягкое наказание для них, но это все, что позволяет закон», — поделился прокурор.

