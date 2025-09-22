«Не прошу понять»: мать из Ростова-на-Дону едва не погубила ребенка после застолья

Женщина в алкогольном состоянии буквально устроила дебош в подъезде с коляской.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Мать из Ростова-на-Дону едва не погубила ребенка после застолья

В Ростове-на-Дону произошел шокирующий инцидент, когда мать, вернувшаяся от гостей с застолья, чуть не лишила жизни своего ребенка. Анастасия Савченко провела вечер в компании знакомых, где употребляла алкоголь, несмотря на то, что принимала несовместимые с ним лекарства.

Когда женщина вернулась домой в неадекватном состоянии, она едва могла спуститься по лестнице с коляской и чуть не перевернула ее: малыш едва не выпал на лестничный пролет.

Затем, после долгих попыток открыть входную дверь, Савченко в отчаянии разбила стекло ногой и упала на осколки вместе с ребенком. Но это было не все: добравшись до лифта, она начала таранить его стены коляской, в результате чего ребенок несколько раз ударился головой о стену. Все это было зафиксировано камерами видеонаблюдения в подъезде и разлетелось по соцсетям.

В разговоре с 5-tv.ru Савченко признала свою вину и выразила готовность понести наказание по закону. Она отметила, что алкоголь оказал на нее «странное» воздействие, и теперь лишь надеется сохранить право опеки над своим ребенком.

«Я не прошу понять или простить меня. Все будет по закону. Но я очень надеюсь, что мой ребенок останется со мной», — заявила она.

Видео уже поступило в полицию. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

