Алкоголь в крови: стали известны подробности смерти Бутусова

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.

Как умер режиссер Юрий Бутусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У утонувшего в Болгарии режиссера Бутусова нашли в крови алкоголь

В крови утонувшего в Болгарии российского режиссера Юрия Бутусова было обнаружено наличие алкоголя. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источники в правоохранительных органах города Бургас.

«Обычно посмертное исследование на содержание токсичных веществ в крови затягивается на месяц и более. На этот раз было ровно также», — сообщил источник агентства.

Результаты токсикологической экспертизы биологических образцов были переданы в полицейский участок курортного города Созополь после завершения лабораторных исследований.

Трагический инцидент произошел в августе текущего года, когда 63-летний режиссер находился на отдыхе с семьей в Болгарии. Гибель Бутусова наступила в результате утопления 10 августа, однако точные обстоятельства происшествия продолжают выясняться правоохранительными органами обеих стран.

Церемония прощания с известным театральным деятелем состоялась в Москве 23 августа, а захоронение прошло на Кунцевском кладбище лишь 21 сентября, через месяц после трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:50
Алкоголь в крови: стали известны подробности смерти Бутусова
21:43
Зеленский зарегистрировал законопроект об отправке ВСУ в другие страны
21:35
Группа «После 11» исполнила песню «Ты неси меня река» в рамках трибьюта «Любэ»
21:04
Переработка должна оплачиваться: как получить деньги за сверхурочный труд
20:36
«Хорошо, что взяли деньгами»: дочь Турецкого о ситуации с мошенниками
20:06
Не безобидная таблетка: врач рассказал о вреде парацетамола для беременных

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
«Россия готова»: главное из заявлений Путина на совещании с членами Совбеза
«Не прошу понять»: мать из Ростова-на-Дону едва не погубила ребенка после застолья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год