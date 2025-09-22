Алкоголь в крови: стали известны подробности смерти Бутусова

У утонувшего в Болгарии режиссера Бутусова нашли в крови алкоголь

В крови утонувшего в Болгарии российского режиссера Юрия Бутусова было обнаружено наличие алкоголя. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источники в правоохранительных органах города Бургас.

«Обычно посмертное исследование на содержание токсичных веществ в крови затягивается на месяц и более. На этот раз было ровно также», — сообщил источник агентства.

Результаты токсикологической экспертизы биологических образцов были переданы в полицейский участок курортного города Созополь после завершения лабораторных исследований.

Трагический инцидент произошел в августе текущего года, когда 63-летний режиссер находился на отдыхе с семьей в Болгарии. Гибель Бутусова наступила в результате утопления 10 августа, однако точные обстоятельства происшествия продолжают выясняться правоохранительными органами обеих стран.

Церемония прощания с известным театральным деятелем состоялась в Москве 23 августа, а захоронение прошло на Кунцевском кладбище лишь 21 сентября, через месяц после трагедии.

