Россиянка погибла от теплового удара на улице в Севилье

Гражданка России 59 лет скончалась от перегрева на улице в испанской Севилье. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения Андалусии.

По данным властей, женщина, проживавшая в городе с 2014 года, провела слишком много времени под палящим солнцем. Критический перегрев организма привел к летальному исходу.

Этот случай стал четвертым смертельным финалом в регионе с момента наступления экстремальной жары. Местные метеорологи предупреждают, что столбики термометров продолжат расти и 9 июля могут достичь отметки в 36 градусов.

Климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо заявила, что нынешняя волна аномального зноя в мире вызвана не природными циклами, а деятельностью человека. Она подчеркнула, что Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю наблюдений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уже в конце июля жара до 30 градусов тепла вернется в нашу столицу.

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