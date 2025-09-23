Мэра Владимира подозревают в соучастии в незаконном похоронном бизнесе

Не чист на рукуоказался мэр Владимира. Он может оказаться за решеткой из-за гораздо меньшей суммы. Всего за миллион с небольшим рублей Дмитрий Наумов решил помочь участникам так называемой ритуальной мафии прибрать к рукам похоронный рынок города. Все детали громкого дела — у корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Это кадры задержания в собственном доме мэра города Владимир Дмитрия Наумова. В особняке следователи находят крупную сумму денег, золотые украшения. Во дворе — дорогой автомобиль. Нажито ли это честным трудом или нет — все это теперь предстоит выяснить. Градоначальник, по версии следствия, за взятку помогал подмосковным ритуальщикам организовать похоронный бизнес во Владимире.

За вознаграждение Наумов изменил городские правила погребения. Организацией похорон, по его распоряжению, стали заниматься… дорожники. А именно — «Центр управления городскими дорогами». одним из заместителей руководителя конторы стал Сергей Ершов, которого давно связывают с подмосковными ритуальщиками.

Специализированный комбинат ритуальных услуг — это местный оператор, который занимается выделением мест на кладбище, регистрацией участков и предоставляет услуги по установке памятников и оград.

Сотрудники кладбища рассказывают: родственники покойных приезжали, чтобы приобрести место на кладбище, но цены им называли завышенные, при этом навязывали платные услуги, хотя место на погосте по закону предоставляется бесплатно.

«Если человек хотел поближе, за это брали деньги. Без звонка директора тоже не похоронить, но тогда был Сергей Александрович Ершов — он разрешал хоронить, по звонку», — рассказывает сотрудник местного кладбища.

Частным фирмам тут же запретили копать могилы, сторонним организациям не разрешалось устанавливать памятники и ограды.

«Пугали тем, что памятник ставить нельзя… если какая-то сторонняя организация поставит — мы его демонтируем», — вспоминает индивидуальный предприниматель Александра Жукова.

Еще одно ограничение — въезд на местное кладбище Улыбышево — с мая по сентябрь оно открывалось в восемь утра, в остальное время на час позже. Ритуальщики даже не успевали подготовить место к захоронению — из-за этого даже стали выстраиваться пробки из похоронных процессий.

Все услуги по погребению предоставлял комбинат, но деньги от клиентов поступали на счета аффилированных фирм. Под следствием уже 13 человек, ущерб от их деятельности — десятки миллионов рублей.

Наумов оказался следующим фигурантом в деле о похоронной мафии. Есть вопросы у следователей и к медикам, которые якобы за деньги предоставляли данные об умерших участникам ОПГ.

«Патологоанатом сливал информацию не только нам. Он сливал и туда, и туда — за один звонок по семь-восемь тысяч получал», — рассказывает сотрудник кладбища.

Сам Наумов теперь дожидается суда в изоляторе. Он признал вину в получении взятки от представителей ритуального бизнеса — пока только в размере миллиона рублей, но суммы явно могут быть больше.

