Телефон под запретом: в России ужесточили правила получения водительских прав

В ряде случаев пересдать теперь можно только через год.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Правила проведения экзаменов для получения водительских прав стали жестче. Как выяснили «Известия», если во время сдачи теории кандидат воспользуется телефоном, результаты сразу аннулируются.

Повторная попытка в этом случае предоставляется только через год. Если же с теоретической частью все в порядке, практику нужно сдать в ближайшие два месяца. Раньше ожидание могло затянуться до полугода.

А вот медицинскую справку отдельно можно не предоставлять, если результаты освидетельствования уже есть в единой системе здравоохранения. Изменения начнут действовать с марта следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что тысячи автомобилистов могут лишиться своих водительских удостоверений из-за сомнительных медицинских справок, использовавшихся при получении прав.

Как выяснилось, история связана с частной клиникой в Москве. Учреждение официально имеет право выдавать медицинские заключения для водителей. Однако проверка показала несоответствия в документах, которые предоставляли граждане в ГИБДД.

