В Домодедово у пассажира вспыхнули мощные самодельные аккумуляторы

На стойке регистрации возник пожар.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Эксперты выяснили причину пожара, который 22 сентября возник на стойке регистрации в аэропорту Домодедово. Во время досмотра ручной клади вспыхнули самодельные аккумуляторы, именно они вызвали вопросы у сотрудника и как выяснилось не зря.

16 батареек в бумажной упаковке могли загореться на борту самолета. Пассажирка уверяет, что ее убедили в безопасности груза, а эти аккумуляторы для моноколеса она везла для своего знакомого в Тель-Авив. Но сэкономить, не получилось.

