Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией
Ранее глава Белого дома пригрозил расследованиями тем, кто финансирует. активистов объединения.
Фото: Reuters/Ken Cedeno
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» в стране террористической организацией.
«Из-за упомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я объявляю „Антифа“ внутренней террористической организацией», — уточняется в тексте указа.
Известно, что «Антифа» не представляет собой официальную юридическую структуру, объединяя группы и отдельных активистов, которые придерживаются антифашистских и антирасистских взглядов. При этом, движение относится к идеологиям левого спектра, в том числе близко к анархизму.
Ранее глава Белого дома пригрозил расследованиями тем, кто финансирует это движение «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой». Об этом сообщал 5-tv.ru.
При этом, эксперты уточняли, что в США «Антифа» — это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?