Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Ранее глава Белого дома пригрозил расследованиями тем, кто финансирует. активистов объединения.

Трампа запретил Антифа — подробности

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» в стране террористической организацией.

«Из-за упомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я объявляю „Антифа“ внутренней террористической организацией», — уточняется в тексте указа.

Известно, что «Антифа» не представляет собой официальную юридическую структуру, объединяя группы и отдельных активистов, которые придерживаются антифашистских и антирасистских взглядов. При этом, движение относится к идеологиям левого спектра, в том числе близко к анархизму.

Ранее глава Белого дома пригрозил расследованиями тем, кто финансирует это движение «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой». Об этом сообщал 5-tv.ru.

При этом, эксперты уточняли, что в США «Антифа» — это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

