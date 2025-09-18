Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией

|
Анастасия Антоненко
Глава Белого дома также пригрозил расследованиями тем, кто его финансирует.

Что сказал Трамп по поводу движения «Антифа»

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Президент США Дональд Трамп заявил о признании антифашистского движения в США «Антифа» террористической организацией и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. Об этом он заявил на своей странице в соцсети The Truth Social.

«Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам США о том, что я объявляю „Антифа“, больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», — говорится в его публикации.

Глава Белого дома также пригрозил расследованиями тем, кто финансирует это движение «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой».

Тем не менее, международное агентство Reuters подчеркнуло, что сейчас дать юридическую оценку заявлению Трампа в соцсети не представляется возможным. По мнению экспертов, «Антифа» — это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стали известны подробности разговора Трампа и Уильямса.

