Взялись из ниоткуда: таинственные дроны заметили в Норвегии и Дании

Из-за беспилотников пришлось отменять авиарейсы.

Таинственные дроны заметили в Норвегии и Дании

На севере Европы — паника из-за нашествия неопознанных дронов. В Норвегии их заметили вблизи аэропорта Осло. Движение воздушного транспорта пришлось ограничить. Сообщается, что полиция арестовала двух граждан Сингапура. Они управляли дроном прямо над зданием Штаба вооруженных сил и над Министерством обороны.

Кроме того, сообщения о таинственных дронах поступили из Дании. Беспилотники появились из ниоткуда, парализовали работу аэропорта Копенгагена и также быстро исчезли. Больше 30 рейсов экстренно отменили.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили 17 беспилотников на подлете к Москве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

