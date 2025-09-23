Средства ПВО сбили 17 беспилотников на подлете к Москве

Первые сообщения об атаке дронов на Москву появились 22 сентября в 19:30.

Сколько беспилотников атаковали Москву 22 сентября

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Всего 17 беспилотников, пытавшихся атаковать Москву, были сбиты средствами ПВО за 4, 5 часа 22 сентября. Об успешной работе военнослужащих в своем блоге в мессенджере MAX рассказывал мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбито еще два вражеских бпла, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Первые сообщения об атаке дронов на Москву появились в блоге мэра 22 сентября в 19:30. С тех пор, на подлете к столице было сбито 17 БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму. В результате атаки погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

