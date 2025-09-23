Вкусно, но грустно: частое употребление популярного блюда повышает риск смерти

Диана Кулманакова
Больше всего этому подвержены мужчины.

Вредно ли употреблять рамэн в больших количествах

Фото: 5-tv.ru

JNHA: Частое употребление популярной лапши повышает риск смерти

Регулярное употребление лапши рамэн чаще трех раз в неделю связано с повышенным риском преждевременной смерти у мужчин младше 70 лет. К такому выводу пришли авторы крупного исследования в японской префектуре Ямагата, опубликованного в Journal of Nutrition, Health and Aging.

В исследовании участвовали более 6700 человек старше 40 лет. Наблюдение показало, что любители рамэна чаще имели избыточный вес, курили, употребляли алкоголь и страдали от диабета или гипертонии.

«Особенно опасным оказалось сочетание регулярного потребления рамэна с привычкой выпивать бульон целиком», — отмечают ученые, связывая эффект с высоким содержанием соли и жиров, увеличивающих нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты указывают на потенциальный риск для здоровья мужчин среднего возраста при частом употреблении этого блюда.

