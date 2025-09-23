«Была уверена в безопасности»: MIA BOYКА обворовали в турецком отеле

Диана Кулманакова
Сотрудники не пошли ей на встречу.

Мию Бойко ограбили в отеле в Турции

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

MIA BOYКА обворовали в турецком отеле

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом MIA BOYKA, стала жертвой кражи драгоценностей на сумму более семи миллионов рублей в роскошном отеле Стамбула. Об этом сообщило издание StarHit.ru.

«Мешочек с драгоценностями в сумке певица оставила в номере. Там находился бриллиантовый крест и серьги в четыре карата, а также пара дорогих колец. Бойко неоднократно покидала отель, но не надевала украшения, чтобы тело отдыхало. Она была уверена, что ее вещи в безопасности», — поделилась пиар-агент артистки Оксана Романенко.

Инцидент произошел во время пребывания артистки в Турции, однако пропажу 28-летняя исполнительница обнаружила только после возвращения в Россию. Она обратилась к администрации отеля, однако сотрудники проигнорировали ее запрос.

«Я начала звонить в отель с надеждой, что они нашли мои украшения. Но они сказали, что никто ничего не видел», — прокомментировала сама певица.

Она отметила, что охрана утверждала о просмотре записей с камер, но предоставлять ей материалы отказалась.

Певица, недавно возглавившая чарты с композицией «Базовый минимум», также заявила о фокусе на работе и личном развитии. Несмотря на скандалы, она подчеркивает, что дистанцируется от шоу-бизнеса, предпочитая сцену и прямую связь с аудиторией.

