Юра Борисов отменил съемки в Голливуде из-за тайных похорон отца

Российский актер Юра Борисов, звезда фильма «Анора», отменил съемки в Голливуде из-за смерти отца. Александр Борисов скончался после продолжительной болезни в больнице подмосковной Балашихи. Об этом сообщило издание StarHit.ru.

Похороны прошли 22 сентября в узком кругу — актер сознательно избегал публичности в связи с трагедией.

«В таком случае тоже хочу признаться в любви своим маме и папе. Они, к сожалению, не в зале, но, тем не менее, я бы тоже хотел это сделать», — говорил Борисов на премьере сериала «Урок» в апреле, обращаясь к родителям.

Отец актера, работавший сначала врачом, а затем учителем физкультуры, вместе с матерью артиста в 1990-е годы торговали на Черкизовском рынке, чтобы обеспечить семье стабильность. Сам Борисов не раз подчеркивал, что своим успехом обязан поддержке родителей.

На момент печального известия актер находился за границей, но экстренно вылетел в Москву. Его супруга Анна Шевчук, выполняющая также роль личного агента, поддержала Борисова в этой ситуации.

