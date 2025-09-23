Юра Борисов отменил съемки в Голливуде из-за тайных похорон отца

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Родитель артиста долго болел.

В каком фильме сейчас снимает Юра Борисов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский актер Юра Борисов, звезда фильма «Анора», отменил съемки в Голливуде из-за смерти отца. Александр Борисов скончался после продолжительной болезни в больнице подмосковной Балашихи. Об этом сообщило издание StarHit.ru.

Похороны прошли 22 сентября в узком кругу — актер сознательно избегал публичности в связи с трагедией.

«В таком случае тоже хочу признаться в любви своим маме и папе. Они, к сожалению, не в зале, но, тем не менее, я бы тоже хотел это сделать», — говорил Борисов на премьере сериала «Урок» в апреле, обращаясь к родителям.

Отец актера, работавший сначала врачом, а затем учителем физкультуры, вместе с матерью артиста в 1990-е годы торговали на Черкизовском рынке, чтобы обеспечить семье стабильность. Сам Борисов не раз подчеркивал, что своим успехом обязан поддержке родителей.

На момент печального известия актер находился за границей, но экстренно вылетел в Москву. Его супруга Анна Шевчук, выполняющая также роль личного агента, поддержала Борисова в этой ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
«Самый любимый бывший муж»: Айза поздравила Гуфа с днем рождения
12:18
Подросткам и нетрезвым хозяевам могут запретить гулять с собаками
12:11
«Стала любить еще больше»: Маша Распутина тайно вышла замуж за продюсера
12:05
Инструктор-извращенец заставлял девушек переодеваться в школьную форму
12:03
Полиция остановила кортеж Макрона для проезда автомобиля Трампа
11:58
На Китай надвигается супертайфун

Сейчас читают

Поймать удачу за хвост: как встретить Новый год и чего ждать от Огненной Лошади
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год