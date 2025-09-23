Полиция остановила кортеж Макрона для проезда автомобиля Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с препятствием во время передвижения по Нью-Йорку 22 сентября, когда полиция перекрыла улицы для проезда кортежа американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал BMFTV.

«Президент Франции был заблокирован американской полицией после своего выступления в штаб-квартире ООН из-за кортежа Дональда Трампа, проезжавшего через Нью-Йорк в понедельник, 22 сентября», — говорится в материале.

Чтобы урегулировать ситуацию, Макрон позвонил Трампу.

«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто», — отметил французский лидер.

После нескольких минут ожидания улица была разблокирована только для пешеходов, что вынудило Макрона продолжить разговор прямо на улице, пытаясь добраться до французского посольства.

Ранее французский президент сообщил, что Франция признала государственность Палестины и подчеркнул, что это решение «не умаляет» прав израильского народа. Он также добавил, что Париж готов принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе.

