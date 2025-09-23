Гречанка похоронила мать в конюшне и выдавала старушку с деменцией за нее

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Соседей забеспокоили странности, происходящие в доме.

В Греции женщина похоронила мать в конюшне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Гречанка похоронила мать в конюшне ради ее пенсии

Женщина в течение трех лет скрывала смерть матери, чтобы незаконно получать ее пенсию. Как сообщает Greek City Times, 62-летняя жительница Греции похоронила тело в конюшне на территории частного домовладения, продолжая оформлять социальные выплаты на имя покойной.

Инцидент раскрылся после анонимного обращения соседей, обеспокоенных длительным отсутствием пожилой женщины. При проверке социальные работники столкнулись с попыткой обмана: вместо настоящей пенсионерки им предъявили другую женщину с деменцией, чьи данные не совпадали с учетными записями.

«Она (злоумышленница. — Прим. ред.) пришла ко мне в отчаянии и сказала, что покончит с собой, если я не помогу», — пояснила позднее пособница, согласившаяся выдать себя за мать преступницы.

После повторного визита инспекторов женщина призналась, что ее мать скончалась в 2023 году по естественным причинам, а тело было тайно захоронено в конюшне. Проведенная эксгумация подтвердила факт сокрытия смерти. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств мошеннической схемы.

