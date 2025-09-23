«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 676 0

Шура поделился переживаниями певицы на этот счет.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Татьяна Буланова расстроена из-за того, что людей не интересует ее творчество

Певица Татьяна Буланова расстроена из-за своей вновь обретенной славы, потому что поняла: людей интересует только ее подтанцовка, а не она сама. Такое откровенное признание сделал ее коллега Шура корреспонденту 5-tv.ru на своем юбилейном концерте.

Шура искренне похвалил Буланову за то, как этим летом ей удалось вновь напомнить о себе с помощью своих танцоров. Однако теперь артистка не испытывает радости из-за этого и рассказала о своих переживаниях Шуре.

«Она ничего не хайпанула. Она сама сейчас расстроена, потому что не творчество заинтересовало людей, а вот этот балет, Господи», — сказал певец.

Но Шура ей отвечает: лучше наслаждаться и пользоваться моментом, а не переживать.

«Я говорю: «Танька, давай на этом денег собирай, пока приглашают», — настаивает артист.

В середине июля Татьяна Буланова выступила на музыкальном фестивале с песней «Один день» и даже не предполагала, какую шумиху поднимет ее концертный номер в сети. Реакцию поклонников вызвала даже не песня и не сама артистка, а участники ее балета — Дмитрий, Максим и Алена. Они лениво и как будто нехотя исполняли движения под динамичный ритм. Танец тут же окрестили «энергосберегающим», и интернет буквально закипел.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Басков высказался о балете Татьяны Булановой. Певец сравнил его с подтанцовкой Жасмин.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
«Мама не в курсе»: дочь Даны Борисовой встречается с продюсером Дмитрия Диброва
15:15
«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
15:10
В Совете Федераций одобрили кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ
15:00
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
14:55
Источник жизни: йогурт уменьшает риск преждевременной смерти
14:45
Падчерицы и родные дочери: отца Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми

Сейчас читают

На Китай надвигается супертайфун
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год