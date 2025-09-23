«Мама не в курсе»: дочь Даны Борисовой встречается с продюсером Дмитрия Диброва

Дочь Даны Борисовой встречается с продюсером Дмитрия Диброва

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина объявила о начале романтических отношений с продюсером Дмитрия Диброва. Об этом сообщает издание Super.

«У меня есть молодой человек. Это продюсер Дмитрия Диброва», — поделилась девушка в интервью.

Полина отметила, что ее избранник значительно старше, но разница в возрасте не является для нее проблемой.

«У моего папы жена на 20 лет его младше, поэтому я считаю, это абсолютно нормально», — рассказала Борисова-младшая.

Знакомство пары состоялось примерно четыре года назад на съемках рекламы, однако отношения переросли в романтические лишь недавно. По словам Полины, ее мать пока не знает о новом избраннике.

«Мама еще не в курсе. Мы очень давно знакомы, познакомились на съемке рекламы около 4 лет назад. Мне тогда было 15, и мы очень дружили все эти годы. Ну, влюбилась, бывает такое», — пояснила она.

Ранее Дана Борисова серьезно поссорилась со своей дочерью. Конфликт вспыхнул из-за того, что знаменитая мать не захотела видеть наследницу в телевизионной сфере.

О том, что произошло, Полина сама рассказала в своем Telegram-канале. В публикации она приложила переписку с отцом и пожаловалась, что Борисова якобы воспрепятствовала ее трудоустройству. По словам девушки, телеведущая предупредила коллег из медиасферы: если они хотят сохранить хорошие отношения с ней, то брать Полину в штат не стоит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.