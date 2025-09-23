«Мама не в курсе»: дочь Даны Борисовой встречается с продюсером Дмитрия Диброва

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Избранник Полины значительно старше. Впрочем, девушку это мало волнует.

С кем встречается дочь Даны Борисовой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь Даны Борисовой встречается с продюсером Дмитрия Диброва

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина объявила о начале романтических отношений с продюсером Дмитрия Диброва. Об этом сообщает издание Super.

«У меня есть молодой человек. Это продюсер Дмитрия Диброва», — поделилась девушка в интервью.

Полина отметила, что ее избранник значительно старше, но разница в возрасте не является для нее проблемой.

«У моего папы жена на 20 лет его младше, поэтому я считаю, это абсолютно нормально», — рассказала Борисова-младшая.

Знакомство пары состоялось примерно четыре года назад на съемках рекламы, однако отношения переросли в романтические лишь недавно. По словам Полины, ее мать пока не знает о новом избраннике.

«Мама еще не в курсе. Мы очень давно знакомы, познакомились на съемке рекламы около 4 лет назад. Мне тогда было 15, и мы очень дружили все эти годы. Ну, влюбилась, бывает такое», — пояснила она.

Ранее Дана Борисова серьезно поссорилась со своей дочерью. Конфликт вспыхнул из-за того, что знаменитая мать не захотела видеть наследницу в телевизионной сфере.

О том, что произошло, Полина сама рассказала в своем Telegram-канале. В публикации она приложила переписку с отцом и пожаловалась, что Борисова якобы воспрепятствовала ее трудоустройству. По словам девушки, телеведущая предупредила коллег из медиасферы: если они хотят сохранить хорошие отношения с ней, то брать Полину в штат не стоит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е
16:59
Дима Билан сфотографировался в обнимку с таинственной незнакомкой
16:51
«Предупредительный выстрел»: что такое хенипавирус и чем он опаснее COVID-19
16:44
«Насколько это честно?»: Рита Дакота исправляет ошибку пластического хирурга
16:37
«Привела мужика домой»: младшая дочь Бородиной напугала мать
16:30
Главное — время: врач объяснил, до какого момента зуб еще можно спасти

Сейчас читают

«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год