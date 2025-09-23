Падчерицы и родные дочери: отца Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми

Дарья Орлова
Впервые о неподобающих действиях с его стороны заявила четырехлетняя девочка.

Отца Маска обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Фото: www.globallookpress.com/Nemyshev Vyacheslav

Отца американского миллиардера Илона Маска, Эррола Маска, обвиняют в сексуальном насилии над пятью несовершеннолетними детьми, включая падчериц и родных дочерей, начиная с 1993 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

«Одним из важных факторов разрыва Илона Маска с отцом стали обвинения против Эррола Маска в сексуальном насилии над детьми. Эти обвинения неоднократно влияли на жизнь Илона Маска, так как родственники обращались к нему за помощью, и он сам иногда предпринимал попытки заступиться за них, судя по личным письмам», — пишет издание.

Информация основана на изучении полицейских протоколов, судебных документов, личной переписки, показаний сотрудников социальных служб и интервью с членами семьи. Согласно этим данным, инциденты затрагивают пятерых детей. Первый зафиксированный случай датируется 1993 годом, когда четырехлетняя падчерица сообщила родным о неподобающих действиях со стороны отчима. Впоследствии аналогичные претензии выдвигались в отношении двух его дочерей и пасынка.

Расследования данных инцидентов проводились в Южной Африке, где проживает семья. По информации издания, было инициировано три проверки, две из них завершены, а детали третьей остаются неясными. При этом 79-летний Эррол Маск не был осужден ни по одному из уголовных дел.

Случаи насилия стали причиной серьезного конфликта внутри семьи, и некоторые родственники обратились за поддержкой к Илону Маску.

«Нам действительно нужны твои советы, помощь и руководство в этих вопросах, потому что мы ежедневно видим, как страдают эти дети», — писал один из них.

В ответ миллиардер, проживающий в Соединенных Штатах, оказал финансовую помощь бывшей мачехе и двум сводным сестрам, а также организовал их переезд в Калифорнию, чтобы дистанцировать от Эррола Маска. Ранее, в мае, Илон Маск уже заявлял о целенаправленной кампании в СМИ с целью подрыва его репутации, что может быть связано с текущими публикациями.

Падчерицы и родные дочери: отца Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми

