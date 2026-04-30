Прыгнула без раздумий: беременная ныряльщица помогла раненому дельфину

Yahoo News: в США беременная ныряльщица помогла раненому дельфину

Когда к побережью Лос-Анджелеса подплыл дельфин с глубокими ранами, беременная ныряльщица бросилась на его спасение. Об этом сообщило Yahoo News.

Дайвер Николь Айзекс, находившаяся на катере с напарницей, заметила на теле животного двух рыб-прилипал, которые впились в открытые раны и буквально поедали дельфина. Несмотря на беременность, женщина решила прыгнуть в воду, чтобы облегчить страдания млекопитающего. Дельфин содрогался от боли.

Поведение дельфина поразило ныряльщиц. Когда Николь приблизилась, животное перевернулось на спину и замерло, позволяя людям провести необходимые манипуляции. Остальные члены стаи при этом не мешали процессу. Они кружили на некотором расстоянии, наблюдая за происходящим.

Процесс удаления паразитов оказался непростым. Рыбы постоянно пытались перепрыгнуть обратно на жертву. В какой-то момент одна из прилипал даже прикрепилась к самой Николь. Но в итоге обеих рыб удалось снять и закинуть на катер.

После того, как дельфин избавился от мучителей, он совершил радостный прыжок из воды. Вся стая внезапно окружила лодку спасительницы, кружась в знак благодарности.

Айзекс подчеркнула, что в обычных условиях она не поддерживает контакт с морскими обитателями. Однако в данной ситуации ныряльщица доверилась своим инстинктам и не смогла остаться в стороне.

Видеозапись необычного спасения, опубликованная в соцсетях, быстро набрала свыше 13 миллионов просмотров.

