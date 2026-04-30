«Хочется тепла»: почему Любовь Успенская впала в депрессию

Любовь Успенская переживает депрессию из-за московских холодов

Певица Любовь Успенская уже практически впала в депрессию из-за московских холодов в апреле, так как уже настроилась на теплую погоду. О своем удручающем состоянии она рассказала в беседе с Общественной службой новостей.

Артистка уже смирилась с тем, что на улицах лежит снег, но больше всего ее возмутило то, что эта весна выдалась холодной.

«Хочется тепла и солнца, у меня аж ностальгия по жаре, которую я тоже тяжело переношу. А сейчас у меня почти депрессия из-за затянувшихся холодов», — посетовала Успенская.

Этой весной погода преподнесла звезда русского шансона неприятный сюрприз. Артистке пришлось вновь доставать из шкафа свои зимние наряды и шубы. Успенская уточнила, что очень любит зиму, но только в том случае, если она не будет длиться больше трех месяцев.

