Таинственное исчезновение: на свадьбе у тети жениха украли 725 граммов золота

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Праздник закончился неожиданным открытием.

В Индии во время свадебного торжества произошла крупная кража — без драгоценностей осталась родственница жениха. Как сообщило издание The Indian Express, 52-летняя Сирувелла Шридеви лишилась украшений на миллионы.

Женщина прилетела из США в Бангалор, чтобы присутствовать на свадьбе сына своей сестры. На праздник она принесла коробку с золотыми изделиями. Перед началом церемонии Шридеви зашла в отдельную комнату, где выбрала часть украшений и надела их, а остальные оставила там же, закрыв помещение.

После завершения мероприятия женщина вернулась в комнату, однако обнаружила, что драгоценности исчезли. При этом дверь была заперта, а ключ, по ее словам, все время находился у нее.

Как уточнила сама пострадавшая, пропало около 725 граммов золота. Стоимость утраченных украшений оценивается примерно в десять миллионов рупий, что эквивалентно восьми миллионам рублей.

На следующий день после свадьбы Шридеви обратилась в полицию. В заявлении она указала, что в момент, когда она перебирала украшения, в комнате находился сотрудник банкетного зала.

На данный момент подозреваемый не установлен. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения и опрашивают гостей, родственников и работников площадки, где проходило торжество.

