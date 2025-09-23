Снова вместе? Никита Кологривый вышел в свет с бывшей супругой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Они объявили о расставании в 2023 году, но развод все еще не был официально оформлен.

С кем встречается Никита Кологривый

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Никита Кологривый вышел в свет с бывшей супругой

Актер Никита Кологривый посетил московскую премьеру фильма «Август» в кинотеатре «Октябрь» вместе с бывшей супругой Александриной Питиримовой и их дочерью Есенией. Видео с мероприятия распространилось в Сети.

На красной дорожке артист постоянно держал на руках маленькую дочь, в то время как его экс-супруга позировала рядом. Несмотря на публичное появление, подробности их текущих отношений остаются неизвестными для широкой публики.

Пара официально объявила о расставании в 2023 году, хотя юридически развод еще не оформлен. Их брак, заключенный в 2020 году после шести лет знакомства, продлился относительно недолго. В 2021 году у них родилась дочь Есения, которая стала главным связующим звеном между родителями после распада семьи.

В военной драме «Август» Кологривый сыграл одну из главных ролей. Действие картины разворачивается в августе 1944 года на территории освобожденной Белоруссии, где оперативникам Смерша поручено обезвредить вражескую разведгруппу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е
16:59
Дима Билан сфотографировался в обнимку с таинственной незнакомкой
16:51
«Предупредительный выстрел»: что такое хенипавирус и чем он опаснее COVID-19
16:44
«Насколько это честно?»: Рита Дакота исправляет ошибку пластического хирурга
16:37
«Привела мужика домой»: младшая дочь Бородиной напугала мать
16:30
Главное — время: врач объяснил, до какого момента зуб еще можно спасти

Сейчас читают

«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год